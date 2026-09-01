Presidenta Sheinbaum: “Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”

Presidenta Sheinbaum Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional

“Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, así lo estableció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su Segundo Informe de Gobierno.

Advirtió que en los 23 meses de su administración y de grandes cambios “hemos demostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario, sabemos dialogar y nos entendemos como un país democrático. Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación, de la vida pública”.

“Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo que es nuestro camino y es nuestro destino”, subrayó, al tiempo que enfatizó que en su administración se tiene “la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo, precisamente porque somos leales a esos principios, podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos”.

Desde el patio central de Palacio Nacional, evento al que se dieron cita las y los integrantes del gabinete legal y ampliado, gobernadoras y gobernadores del país, así como invitados especiales, la jefa del Ejecutivo Federal, afirmó: “no olvidemos que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta, por ello y justamente por ello, insistimos en que solo con honestidad se dan verdaderamente resultados”.

En su discurso, abordó los principales avances durante su gestión en materia económica, mejora salarial, generación de empleos, avances para garantizar el acceso a la salud, becas para estudiantes, apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad, a madres solteras, pensión para mujeres a partir de los 60 años, construcción de infraestructura carretera, hospitalaria y universidades, avances en mejora energética enfocados a alcanzar la soberanía energética, entre muchos otros temas.

México no se somete, ni se detiene

Nuestro país, aseveró, “no se somete, ni se detiene. México es libre, es soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de nuestro legado de grandeza”.

Asimismo, subrayó “que los ojos del mundo están puestos en México, porque hay un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia, consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar”.

Defenderé con toda firmeza nuestra soberanía

Al referirse a la relación con Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que ésta ha tenido sus dificultades, por lo que ha tomado la decisión de buscar siempre el entendimiento.

“Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia, porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

En materia de seguridad, abundó, se han alcanzado acuerdos de colaboración que parten de cuatro principios: respecto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal reafirmó su postura en el sentido de que en México se busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero, insistió, cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios.

En relación a los connacionales y el trato que reciben en Estados Unidos, Sheinbaum Pardo, reiteró su defensa, e incluso, mencionó, se han presentado denuncias en todos los casos en que han fallecido (17), y se les dará seguimiento.

La paz y tranquilidad de las familias son prioridad

La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del gobierno, dijo, por lo que miles de elementos de la Guardia Nacionales, soldados, marinos, agentes de seguridad y servidores públicos “trabajan todos los días en los cuatro ejes de la estrategia de seguridad”.

El resultado, resaltó, es que se ha logrado disminuir 51% los homicidios dolosos desde que inició su gobierno, “lo que equivale a 44 homicidios menos cada día. Julio registró el promedio más bajo desde hace 11 años. En lo que va de 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto bajo 54% respecto a 2018”.

Además, de octubre de 2024 a Julio de 2026 ha habido 63,000 personas detenidas relacionadas con algún delito y 207 de ellos objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada y se decomisaron 32,824 armas de fuego y 519 toneladas de droga, se desmantelaron y desarticularon 2,725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

La mandataria federal externó su agradecimiento al gabinete de seguridad, los secretarios de la Defensa y de Marina, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales, respectivamente, secretario de seguridad, Omar García Harfush; la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez y a la Consejera Jurídica Luisa María Alcalde por su trabajo, y añadió, “sabemos que la seguridad es fruto de la justicia. Gracias también al cambio en el Poder Judicial porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente”.

Austeridad republicana

En su mensaje de los 23 meses de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que se ha gobernado con honradez y austeridad republicana “cuidando cada peso”, sin uso de recursos en excentricidades, logrando reducir el gasto corriente en 200 mil millones de pesos, comparado con 2024, sin afectar las áreas sustantivas.

Ello, ha permitido que los ingresos del Gobierno Federal alcanzaran una cifra histórica de seis billones 46 mil millones de pesos, lo cual significa 487 mil millones de pesos más que en 2024”.

También se refirió a la recaudación, la cual al cierre de agosto pasado, registrara 149 mil millones de pesos más, respecto al mismo periodo de 2025.

“Los recursos públicos se convierten en programas para el bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y seguridad”.

Destacó el incremento salarial a las y los maestros con un 10% en el 2025 y 9% en este 2026, la creación de 30 mil nuevas plazas para la Guardia Nacional, Seguridad, servicios de salud, educación y tres nuevos programas de bienestar, resultados, que, dijo, “no hubieran sido posibles sin una recaudación eficiente y honesta”.

También destacó el incremento a los salarios mínimos, lo que permite a los trabajadores vivir una “primavera laboral” por el conjunto de reforma en este ámbito y la política salarial que permitió un incremento de 154% en los gobiernos de la Cuarta Transformación, al pasar de 2,800 pesos en 2018 a 9,282 pesos en 2026.

Respecto al Paquete fiscal, que se presentará al Congreso de la Unión, dijo, que éste será responsable, para el 2027, que “garantice una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”.

Al referirse al Plan México, recordó que se publicaron dos decretos con incentivos para la inversión privada, en particular para 25 Polos del Desarrollo Económico para el Bienestar, de los cuales 10 ya están en proceso de desarrollo y 25 de los 100 parques industriales que anunciamos como meta ya están en operación”.

Para los programas sociales resaltó que se destina un billón de pesos, bajo el principio de que el humanismo mexicano debe partir de una idea sencilla pero poderosa de que: “la riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo. Por eso una pensión para un adulto mayor, una beca para un estudiante o un apoyo para quien trabaja la tierra, no son concesiones del poder, sino una forma de reconocer la dignidad y el esfuerzo de millones de mexicanas, y mexicanos. Es una nueva manera de entender el Estado”.

Así, la inversión histórica destinada al bienestar de la gente, sostuvo, alcanza una inversión histórica de 1 billón de pesos en pensión para adultos mayores, personas con discapacidad, y mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes desde nivel básico hasta universidad.

Impulso a la soberanía alimentaria y energética

Los apoyos al campo, dijo, han permitido que la producción de frijol llegara a 300 mil toneladas más y la de maíz a un millón de toneladas más, además se ha garantizado leche a precios accesibles para 7 millones de familias.

En cuanto a la soberanía energética, dijo, al concluir el sexenio habrá incorporado 32 mil megawatts al sistema interconectado nacional, elevando la participación de las energías renovables de 24% a 38%, al tiempo que resaltó la importante labor que se ha hecho en Petróleos Mexicanos (Pemex), para incrementar la producción de petróleo crudo, aumentar la refinación nacional, reducir la importación de gasolinas y diesel, así como el pago de la deuda de dicha empresa por 20 mil millones de dólares y una producción de petróleo crudo que hoy se ubica en 1.77 millones de barriles diarios y casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

En relación a la infraestructura carretera mencionó que se ha destinado una inversión por 700 mil millones de pesos para cinco mil kilómetros para el mejoramiento y ampliación de la red de carreteras y se avanza en la recuperación del tren de pasajeros, como, con el Tren Maya que ha transportado 2.5 millones de pasajeros “y evoluciona conforme lo planeado”, o el Tren Felipe Ángeles, que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.