Calendario Pensión Bienestar 2026 Calendario Pensión Bienestar 2026: ¿Qué días se suspende el pago en septiembre? (Pexels)

Este martes 1 de septiembre comenzó la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre del Gobierno de México para los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar.

A partir de esta fecha, los derechohabientes verán reflejado su depósito en sus cuentas bancarias según la letra inicial de su apellido paterno.

Cabe destacar que durante este mes habrá un día en el que se suspenderá el depósito.

Estos apoyos están dirigidos a los sectores de personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

¿Qué días se suspende el pago de la Pensión Bienestar en septiembre 2026?

En el calendario oficial se ha marcado la suspensión de pagos únicamente para el día 16 de septiembre. Esto se debe a que es un día festivo oficial por el Aniversario de la Independencia de México, fecha en la que las instituciones bancarias suspenden actividades.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar (Septiembre 2026)

Los beneficiarios deberán consultar la fecha que les corresponde según el esquema oficial por grupos de letras. Ubica la primera letra de tu primer apellido para conocer qué día estará disponible tu dinero:

Martes 1: A

A Miércoles 2: B

B Jueves 3 y viernes 4: C

C Lunes 7: D, E, F

D, E, F Martes 8 y miércoles 9: G

G Jueves 10: H, I, J, K

H, I, J, K Viernes 11: L

L Lunes 14 y martes 15: M

M Jueves 17: N, Ñ, O

N, Ñ, O Viernes 18: P, Q

P, Q Lunes 21 y martes 22: R

R Miércoles 23: S

S Jueves 24: T, U, V

T, U, V Viernes 25: W, X, Y, Z

¿A cuánto asciende el monto de cada programa de las Pensiones Bienestar?

Los montos varían según el programa social en el que la persona se encuentre inscrita: