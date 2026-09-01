Tormenta Tropical Marie en Manzanillo: ¿Cuál es su trayectoria y cómo podría afectar a México si se convierte en Huracán?

Tormenta Tropical Marie SMN advierte que la tormenta tropical podría alcanzar la categoría de huracán para la noche del miércoles 2 de septiembre.

La madrugada de este martes 1º de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical ‘Marie’ se formó al sureste de Manzanillo, Colima, con trayectoria de vientos sostenidos hacia el noroeste de México; a su vez, advirtieron la posibilidad de que la tempestad climática se convierta en huracán, por lo que la autoridad correspondiente mantiene a Marie bajo vigilancia.

Hasta el momento, debido a su movimiento dirección al noroeste del país, el SMN advirtió que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical incrementarán la presencia de fuertes lluvias en estados del occidente de la República Mexicana.

Tormenta Tropical Marie: ¿cuáles serán las afectaciones de alcanzar la categoría Huracán?

El ciclón registrado por el Servicio Metereológico Nacional fue ubicado a 645 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con una trayectoria que se desplaza hacia el noroeste del país a una velocidad de 15 km/h; según el reporte preliminar, este movimiento mantendrá a Marie sobre aguas del Pacífico mexicano.

A su vez, detalló que la tormenta tropical registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y una presión mínima central de 1,002 hPa, además de contar con condiciones ambientales que favorecen su fortalecimiento mientras se desplaza.

Debido a esto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el SMN mantienen un monitoreo estricto sobre el ciclón en caso de que exista alguna modificación relevante en su trayectoria, intensidad o estructura que le lleve a alcanzar la categoría de huracán o represente un daño a los estados del occidente.

Hasta el momento, Marie es únicamente una tormenta tropical con una proyección de Huracán Categoría 1 para el miércoles 2 de septiembre, a 600 kilómetros de Cabo San Lucas. Sin embargo, su trayectoria paralela a las costas de México —capturada en los mapas del NHC— no muestra un impacto directo en tierra firme.

¿Qué estados de México tendrán fuertes lluvias por la tormenta tropical Marie?

A pesar de que el fenómeno se encuentra alejado de las costas mexicanas y no existe un riesgo directo para el territorio nacional, los desprendimientos nubosos de Marie podrían aportar humedad hacia el noroeste del país y ocasionar lluvias muy fuertes en estados como:

Sonora.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Según el reporte para los estados afectados, los vientos previstos tendrán rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las zonas costeras de la región, mientras que las playas de Colima, Jalisco y Michoacán experimentarán olas de 2 a 3 metros de altura.

Ante este escenario, Protección Civil solicita a la población extremar precauciones y limitar la navegación marítima para evitar complicaciones severas debido a la intensidad que las lluvias tomarán en los estados antes mencionados.

¿Lloverá en CDMX por la tormenta tropical Marie?

Hasta el momento, debido a su ubicación y trayectoria, el ciclón tropical registrado la madrugada de este martes podría tener un efecto indirecto en Sonora y ocasionar fuertes lluvias en los estados del occidente de México, sin afectar potencialmente la capital.

No obstante, las ondas tropicales, canales de baja presión y la circulación de la tormenta Marie, aportan a que la complicación del clima se extienda en toda la República Mexicana en mayor o menor medida.

En el caso de la Ciudad de México, se esperan chubascos y lluvias aisladas por las condiciones ambientales entre el ciclón tropical y el huracán Karina, de Categoría 4.