El México de Sheinbaum tras el segundo Informe de Gobierno 2026: del Tren Maya al Salario Mínimo y la baja en Inseguridad

2° Informe de Gobierno · 1 de septiembre de 2026

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Del Tren Maya al salario mínimo y la inseguridad: las cifras del México en el segundo año de Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno desde el Patio de Honor de Palacio Nacional. Estas son las cifras oficiales que presentó en economía, seguridad, empleo, bienestar e infraestructura.

Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno, Palacio Nacional · 1 de septiembre de 2026

-51% Homicidios en dos años Equivale a 44 homicidios menos cada día, según la Estrategia Nacional de Seguridad $9,582 Salario mínimo mensual en 2026 Pasó de $2,800 pesos en 2018, un aumento de 154%. En la frontera norte llega a $13,409 2.5 M Pasajeros transportados por el Tren Maya El tren que conecta el sureste del país continúa ampliando su operación 88% Avance en repavimentación carretera De 51 mil km de carreteras libres de peaje. Avanza el Tren Insurgente y el tramo Lechería–AIFA

01 Economía

1.4% Crecimiento del PIB en el 2º trimestre respecto al trimestre anterior (1.9% anual) $35,000 M Dólares en Inversión Extranjera Directa, récord histórico (+12% vs 2024) ~17 Pesos por dólar; una de las monedas más apreciadas del mundo $6.046 B Pesos de ingresos del Gobierno Federal, 487 mil mdp más que el año pasado -12% Reducción de precio en los 24 productos de la canasta básica -$200,000 M Reducción del gasto corriente comparado con 2024 25 de 100 Parques industriales del Plan México en operación $3,760 M Dólares en 19 proyectos aprobados por la Oficina de Presidencia de Inversiones

02 Seguridad

-54% Delitos de alto impacto en 2026 respecto a 2018 63,000 Personas detenidas de octubre 2024 a julio 2026 32,824 Armas de fuego decomisadas 519 t Toneladas de droga decomisadas 2,725 Laboratorios clandestinos desmantelados 665 Ferias de Paz realizadas con más de un millón de atenciones

03 Empleo y bienestar

$20,212 Salario medio mensual en la economía formal, máximo histórico 60 M Personas con empleo; 86,765 puestos nuevos al cierre de agosto 42.86 M Derechohabientes de los Programas para el Bienestar al cierre de 2026 $1 billón Pesos invertidos directamente en programas de bienestar

04 Vivienda 1.8 M Viviendas meta del sexenio; 278 mil en construcción 779,000 Familias con crédito hipotecario de la Sociedad Hipotecaria Federal 05 Salud 33 Nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en operación 23 M Visitas del programa Salud Casa por Casa

06 Energía e infraestructura

-$20,000 M Dólares de reducción en la deuda de Pemex 1.77 M Barriles diarios de producción de petróleo 6 plantas Nuevas Centrales de Ciclo Combinado, 3 mil megawatts de capacidad 5,000 M m³ Metros cúbicos de agua desprivatizados con la reforma a la Ley de Aguas