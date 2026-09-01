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La presidenta, que llegó al cargo en 2024 tras una histórica elección, aseguró en su Segundo Informe de Gobierno que México “tiene rumbo”.

El México de Sheinbaum tras el segundo Informe de Gobierno 2026: del Tren Maya al Salario Mínimo y la baja en Inseguridad

Por Héctor Gutiérrez Trejo
Del Tren Maya al Salario Mínimo: las cifras del segundo año de Sheinbaum
La Crónica de Hoy
2° Informe de Gobierno · 1 de septiembre de 2026

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Del Tren Maya al salario mínimo y la inseguridad: las cifras del México en el segundo año de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno desde el Patio de Honor de Palacio Nacional. Estas son las cifras oficiales que presentó en economía, seguridad, empleo, bienestar e infraestructura.

-51%

Homicidios en dos años

Equivale a 44 homicidios menos cada día, según la Estrategia Nacional de Seguridad

$9,582

Salario mínimo mensual en 2026

Pasó de $2,800 pesos en 2018, un aumento de 154%. En la frontera norte llega a $13,409

2.5 M

Pasajeros transportados por el Tren Maya

El tren que conecta el sureste del país continúa ampliando su operación

88%

Avance en repavimentación carretera

De 51 mil km de carreteras libres de peaje. Avanza el Tren Insurgente y el tramo Lechería–AIFA

01 Economía

1.4%

Crecimiento del PIB en el 2º trimestre respecto al trimestre anterior (1.9% anual)

$35,000 M

Dólares en Inversión Extranjera Directa, récord histórico (+12% vs 2024)

~17

Pesos por dólar; una de las monedas más apreciadas del mundo

$6.046 B

Pesos de ingresos del Gobierno Federal, 487 mil mdp más que el año pasado

-12%

Reducción de precio en los 24 productos de la canasta básica

-$200,000 M

Reducción del gasto corriente comparado con 2024

25 de 100

Parques industriales del Plan México en operación

$3,760 M

Dólares en 19 proyectos aprobados por la Oficina de Presidencia de Inversiones

02 Seguridad

-54%

Delitos de alto impacto en 2026 respecto a 2018

63,000

Personas detenidas de octubre 2024 a julio 2026

32,824

Armas de fuego decomisadas

519 t

Toneladas de droga decomisadas

2,725

Laboratorios clandestinos desmantelados

665

Ferias de Paz realizadas con más de un millón de atenciones

03 Empleo y bienestar

$20,212

Salario medio mensual en la economía formal, máximo histórico

60 M

Personas con empleo; 86,765 puestos nuevos al cierre de agosto

42.86 M

Derechohabientes de los Programas para el Bienestar al cierre de 2026

$1 billón

Pesos invertidos directamente en programas de bienestar

04 Vivienda

1.8 M

Viviendas meta del sexenio; 278 mil en construcción

779,000

Familias con crédito hipotecario de la Sociedad Hipotecaria Federal

05 Salud

33

Nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en operación

23 M

Visitas del programa Salud Casa por Casa

06 Energía e infraestructura

-$20,000 M

Dólares de reducción en la deuda de Pemex

1.77 M

Barriles diarios de producción de petróleo

6 plantas

Nuevas Centrales de Ciclo Combinado, 3 mil megawatts de capacidad

5,000 M m³

Metros cúbicos de agua desprivatizados con la reforma a la Ley de Aguas

"Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte."

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México — Segundo Informe de Gobierno

Fuente: Presidencia de la República, comunicado del Segundo Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2026. Fotografías: Presidencia de la República, Tren Maya, Guardia Nacional y archivo.

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