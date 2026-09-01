El México de Sheinbaum tras el segundo Informe de Gobierno 2026: del Tren Maya al Salario Mínimo y la baja en Inseguridad

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Del Tren Maya al salario mínimo y la inseguridad: las cifras del México en el segundo año de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno desde el Patio de Honor de Palacio Nacional. Estas son las cifras oficiales que presentó en economía, seguridad, empleo, bienestar e infraestructura.
-51%
Homicidios en dos años
Equivale a 44 homicidios menos cada día, según la Estrategia Nacional de Seguridad
$9,582
Salario mínimo mensual en 2026
Pasó de $2,800 pesos en 2018, un aumento de 154%. En la frontera norte llega a $13,409
2.5 M
Pasajeros transportados por el Tren Maya
El tren que conecta el sureste del país continúa ampliando su operación
88%
Avance en repavimentación carretera
De 51 mil km de carreteras libres de peaje. Avanza el Tren Insurgente y el tramo Lechería–AIFA
01 Economía
1.4%
Crecimiento del PIB en el 2º trimestre respecto al trimestre anterior (1.9% anual)
$35,000 M
Dólares en Inversión Extranjera Directa, récord histórico (+12% vs 2024)
~17
Pesos por dólar; una de las monedas más apreciadas del mundo
$6.046 B
Pesos de ingresos del Gobierno Federal, 487 mil mdp más que el año pasado
-12%
Reducción de precio en los 24 productos de la canasta básica
-$200,000 M
Reducción del gasto corriente comparado con 2024
25 de 100
Parques industriales del Plan México en operación
$3,760 M
Dólares en 19 proyectos aprobados por la Oficina de Presidencia de Inversiones
02 Seguridad
-54%
Delitos de alto impacto en 2026 respecto a 2018
63,000
Personas detenidas de octubre 2024 a julio 2026
32,824
Armas de fuego decomisadas
519 t
Toneladas de droga decomisadas
2,725
Laboratorios clandestinos desmantelados
665
Ferias de Paz realizadas con más de un millón de atenciones
03 Empleo y bienestar
$20,212
Salario medio mensual en la economía formal, máximo histórico
60 M
Personas con empleo; 86,765 puestos nuevos al cierre de agosto
42.86 M
Derechohabientes de los Programas para el Bienestar al cierre de 2026
$1 billón
Pesos invertidos directamente en programas de bienestar
04 Vivienda
1.8 M
Viviendas meta del sexenio; 278 mil en construcción
779,000
Familias con crédito hipotecario de la Sociedad Hipotecaria Federal
05 Salud
33
Nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en operación
23 M
Visitas del programa Salud Casa por Casa
06 Energía e infraestructura
-$20,000 M
Dólares de reducción en la deuda de Pemex
1.77 M
Barriles diarios de producción de petróleo
6 plantas
Nuevas Centrales de Ciclo Combinado, 3 mil megawatts de capacidad
5,000 M m³
Metros cúbicos de agua desprivatizados con la reforma a la Ley de Aguas
"Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte."Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México — Segundo Informe de Gobierno