Canasta básica baja 12 por ciento, resalta Sheinbaum en Segundo Informe

Canasta básica Cuartoscuro (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inflación en México mantiene una tendencia descendente, resultado de los incentivos aplicados a los combustibles y de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno federal, la iniciativa privada y el sector social para contener el alza de precios.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria afirmó que estas medidas han permitido mantener sin incrementos el precio de la gasolina regular y el diésel, además de reducir el costo de productos esenciales para las familias mexicanas.

Sheinbaum atribuye baja de la inflación a acuerdos contra la carestía

Al exponer los avances de su administración, Sheinbaum explicó que la estrategia para contener la inflación se ha basado en estímulos a los combustibles y en la coordinación con distintos sectores económicos.

“La inflación va a la baja, gracias a incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector privado, social y el gobierno”, afirmó.

La presidenta sostuvo que estas acciones han contribuido a evitar presiones adicionales sobre los precios al consumidor y a fortalecer el poder adquisitivo de los hogares.

Gasolina y diésel, sin aumentos durante su administración

Como parte de su balance económico, Sheinbaum destacó que el precio de la gasolina regular y del diésel se ha mantenido estable.

Según la mandataria, esta política ha sido uno de los factores que han favorecido la desaceleración de la inflación, al reducir el impacto de los costos del transporte y la distribución de mercancías.

Canasta básica registra reducción de 12% en términos reales

La presidenta también informó que 24 productos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento en términos reales.

“No ha aumentado el precio de la gasolina regular ni del diésel, y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento en términos reales”, señaló.

El Gobierno federal ha impulsado acuerdos con empresas productoras, comercializadoras y distribuidores para contener el precio de alimentos y productos esenciales, como parte de su estrategia para combatir la carestía y reducir el impacto de la inflación en la economía familiar.

La Crónica de Hoy 2026