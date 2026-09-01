Sheinbaum anunciará en próximos días el Paquete Fiscal y Presupuestal 2027

Segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en México (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos días presentará ante la Cámara de Diputados el paquete fiscal y presupuestal para 2027. Afirmó que será un proyecto responsable que permitirá avanzar en la consolidación fiscal sin frenar la inversión ni los recursos destinados al bienestar social.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum precisó que la propuesta presupuestal preservará la inversión pública y garantizará recursos para sectores como salud y educación.

“Será un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, manifestó.

Sheinbaum resaltó la reciente aprobación de la ley para la inversión, donde argumentó que esta tiene el propósito de acelerar la inversión pública y mixta durante el segundo semestre de este año.

La mandataria presidencial reiteró que este proyecto conforma una de las iniciativas para aumentar la inversión, mientras continúa una política destinada a potenciar las finanzas públicas.

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