El dato que sabíamos que iba a destacar: Baja en homicidios

Seguridad (Graciela López Herrera)

La seguridad y la tranquilidad de las familias fueron señaladas como una de las prioridades del Gobierno de México durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó una disminución de 51 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de su administración.

De acuerdo con lo presentado por la mandataria, esta reducción representa 44 homicidios menos cada día. Además, julio registró el promedio diario más bajo de este delito en los últimos 11 años, mientras que en lo que va de 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto a 2018.

4 ejes de seguridad

Sheinbaum señaló que estos resultados forman parte de una estrategia basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como coordinación entre las instituciones del Gobierno Federal, la Fiscalía y las entidades federativas.

En estas acciones participan elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, agentes de seguridad y servidores públicos, quienes trabajan de manera coordinada en las distintas regiones del país para atender los delitos y reforzar las tareas de seguridad.

Además de la reducción de homicidios dolosos, se reportaron disminuciones en delitos como el robo a transportista con violencia, robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.