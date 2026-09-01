Claudia Shienbaum mostró en su 2do. Informe que la educación le es prioritaria: Mario Delgado

. Mario Delgado, titular de la SEP. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.

“Venimos saliendo del Segundo Informe de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, aquí en Palacio Nacional, muy contentos por todos los resultados que tiene nuestra presidenta en casi dos años de gobierno”, publicó en redes sociales Mario Delgado Carrillo, luego de asistir al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la SEP destacó: “La verdad es que parecen muchos más años por todos los resultados que hay en todas las áreas, pero particularmente estamos muy contentos, muy contentas, por los resultados en educación; la gran prioridad que le ha dado la presidenta a este tema, con cifras históricas en el número de becas”.

“Ahora hay cobertura universal en las primarias públicas, en secundaria, en preparatoria, y cada vez más estudiantes reciben apoyos en educación superior. Más de 20 millones de becarios: es una cifra verdaderamente histórica y que tiene como objetivo que nadie se quede sin ir a la escuela por falta de recursos económicos”, agregó.

La presidenta “destacó la ampliación de espacios en educación media superior para las y los jóvenes. Durante muchos años les llamaron “ninis” los gobiernos neoliberales; hoy se les da beca y se construyen más escuelas para que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar. Tambien que hay más lugares, por supuesto, en educación superior; La Escuela es Nuestra… En fin, muchos más resultados. Así que felicidades a nuestra presidenta”, aseveró Delgado Carrillo.

En resumen esto fue lo citado en el Segundo Informe:

Durante su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum destacó la transformación que ha sufrido la educación en su administración. Entre los temas que abordó se encuentran: