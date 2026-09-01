Rosa Icela Rodríguez entrega Segundo Informe de Claudia Sheinbaum al Congreso

Entrega del Segundo Informe de Sheinbaum al Congreso La secretaria de Gobernación fue la encargada de entregar el documento

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregó este martes al Congreso de la Unión el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, documento en el que se expone el estado que guarda la Administración Pública Federal.

La funcionaria acudió en representación de la titular del Ejecutivo federal durante la sesión de Congreso General que marcó el inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Con esta entrega, el Gobierno de México dio cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla la presentación por escrito del informe sobre la situación general de la administración pública del país.

Así fue la entrega el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum al Congreso

Rosa Icela Rodríguez subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para entregar formalmente el informe a Raúl Bolaños Cacho-Cué, presidente del Congreso de la Unión y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El documento será enviado a las cámaras de Diputados y de Senadores para que cada una realice el análisis correspondiente de manera independiente.

Durante el acto también estuvo presente Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. La secretaria de Gobernación estuvo acompañada por Rocío Bárcena, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos; César Yáñez, subsecretario de Gobernación, y Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Después de recibir el documento, Raúl Bolaños Cacho-Cué declaró formalmente cumplida la obligación de la presidenta Claudia Sheinbaum prevista en el primer párrafo del artículo 69 constitucional.

La sesión permitió así completar el procedimiento institucional para la recepción del Segundo Informe de Gobierno y abrir la siguiente etapa, correspondiente a su revisión dentro de las cámaras del Congreso de la Unión.