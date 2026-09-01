Convertir a México en potencia científica y tecnológica soberana, entre las metas

Convertir a México en potencia científica y tecnológica soberana, de los objetivos del Gobierno Federal (Archivo)

Segundo Informe de Gobierno — Impulsar la colaboración entre instituciones de educación superior, comunidades académicas, científicas, humanísticas y tecnológicas para formar especialistas, apoyar a investigadoras y contribuir en la atención de los principales desafíos del país, destacan entre las metas del Gobierno Federal para convertir a México en una potencia científica soberana.

En el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los rubros que significó atención destacada fue el referente a la ciencia y tecnología, donde la nueva política nacional de ciencia, humanidades, tecnología e innovación impulsada por la Federación busca garantizar el derecho de todas las personas a beneficiarse del desarrollo científico, humanístico y tecnológico.

Sobre este punto, el reporte subraya que el derecho humano a la ciencia orienta las acciones y estrategias dirigidas a ampliar el acceso al conocimiento, fortalecer las capacidades para el pensamiento crítico y promover que la población cuente con elementos encaminados hacia la toma de decisiones.

Esta política se orienta hacia el fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la construcción de soberanía tecnológica con enfoque social.

Asimismo, destaca que entre las principales estrategias figuran la formación y consolidación de la comunidad científica, humanística y tecnológica, así como el impulso al desarrollo de tecnologías prioritarias mediante procesos de maduración y escalamiento que atiendan necesidades regionales y nacionales.

En la misma línea, resalta el impulso en la generación de conocimiento a través de la investigación científica y humanística, el fortalecimiento de infraestructura estratégica y la divulgación del conocimiento.

Entre septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) estuvo conformado por 49,618 integrantes, de los que 58.3 por ciento son hombres (28,916) y 41.7 por ciento son mujeres (20,702).

La Crónica de Hoy 2026