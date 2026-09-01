Con inversión de 700 mil mdp avanza la modernización de carreteras y transporte en México

Claudia Sheinbaum, Segundo Informe de Gobierno (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La infraestructura carretera y el transporte ferroviario fueron parte de los avances presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno, con una estrategia que contempla ampliar y mejorar las vías de comunicación en distintas regiones del país, además de recuperar los trenes de pasajeros.

Uno de los proyectos principales es el mejoramiento y ampliación de la red carretera, para el cual se contempla una inversión de 700 mil millones de pesos destinada a intervenir 5 mil kilómetros. Las obras incluyen corredores y carreteras consideradas estratégicas para conectar distintas regiones del territorio nacional.

Principales corredores carreteros

Entre los proyectos señalados se encuentra el corredor del Golfo de México, que contempla la carretera Macuspana-Escárcega, la terminación de la carretera Veracruz-Veracruz y el mejoramiento y ampliación de la vía México-Reynosa, con paso por Ciudad Victoria.

En el corredor del Pacífico se contempla el mejoramiento de la carretera de Salina Cruz hacia Michoacán, mientras que también se plantea intervenir las carreteras 57 y 45, que atraviesan el país de sur a norte por la zona centro.

La estrategia incluye además las carreteras Guaymas-Chihuahua, Toluca-Zihuatanejo, la conexión de la Huasteca desde Hidalgo hasta Tamaulipas pasando por San Luis Potosí y la carretera Pochutla-Palenque, en Chiapas.