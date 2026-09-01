Sheinbaum afirmó que el salario mínimo ha presentado un incremento del 154%

Segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en México (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el salario mínimo mensual en México aumentó 154% en términos reales entre 2018 y 2026, al pasar de 2 mil 800 a 9 mil 282 pesos, como parte de los avances en materia laboral presentados durante su Segundo Informe de Gobierno.

Al exponer los resultados de su administración, la mandataria sostuvo que, después de décadas de pérdida del poder adquisitivo, las condiciones laborales han mejorado para millones de trabajadores.

“Después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019 las y los trabajadores viven una primavera laboral”, afirmó.

Sheinbaum destaca salario mínimo y salario promedio en México

La presidenta informó que en la zona fronteriza del norte el salario mínimo mensual asciende actualmente a 13 mil 409 pesos.

Asimismo, señaló que el salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, la cifra más alta registrada hasta ahora.

De acuerdo con Sheinbaum, estos incrementos han contribuido a fortalecer el ingreso de las familias mexicanas y mejorar sus condiciones económicas.

Pobreza laboral alcanza su nivel más bajo, asegura

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo también afirmó que la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde que comenzó su medición en 2005.

“La pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde 2005”, señaló.

Trabajadores de plataformas ya cuentan con seguridad social

Como parte de los avances en materia laboral, Claudia Sheinbaum destacó que las personas que trabajan mediante aplicaciones y plataformas digitales ya cuentan con acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el derecho al reparto de utilidades.

La presidenta indicó que estas medidas buscan mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la protección social y brindar mayor seguridad laboral a quienes se desempeñan en este sector.