Domina Rocha Moya y pactos con crimen organizado sesión del Congreso general; “carteles nacieron con PRI y PAN”: Morena

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya pide a Morena romper pacto con grupos criminales

Más allá de los cuestionamientos y defensa del segundo Informe de Gobierno la Presidenta Claudia Sheinbuam, el tema Rubén Rocha Moya, el presunto pacto de Morena con el Crimen Organizado y hasta los presuntos actos de corrupción de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán fueron el centro de los posicionamientos en la sesión del Congreso general lo que desató la molestia de Morena quien arremetió contra la oposición.

“No aceptamos lecciones de quienes pusieron la seguridad nacional en manos de Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. Y menos de quienes violan la Constitución invitando espías, aceptando monedas a cambio de traicionar la Patria y violentar nuestra soberanía como lo han hecho en Chihuahua o con negocios millonarios en Baja California”, fustigó la senadora, Malú Micher al fijar la postura de Morena

La legisladora reviró a los fuertes cuestionamientos y críticas sobre rodo del PAN y PRI sobre los pactos de impunidad que presuntamente mantiene el gobierno de Morena con los carteles criminales y el manto protector sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien tiene orden de extradición de Estados Unidos y les recordó que fue en sus gobiernos cuando nacieron esos carteles del narcotráfico.

“Que nadie pretenda reescribir la historia: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación surgieron o se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN, ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T, se crearon mucho antes de que Morena llegara al poder…”, fustigó

No son producto de la transformación; forman parte –agregó--de la herencia de violencia, corrupción e impunidad que recibió nuestro movimiento y que estamos obligados a desmontar.

Al final se desactivaron las protestas que estaban anunciadas sobre todo algunos performance que tenía listo el tricolor con un ataúd, y sombreros manchados con sangre.

En cambio, la a sesión fue un toma y daca de acusaciones sobre la presunta relación del gobierno federal con el crimen organizado y la impunidad a los llamados “narco políticos”.

¿QUE NO HAY PRUEBAS?

“Hoy se cumplen 126 días y nos siguen diciendo que no hay pruebas, ¿no hay pruebas?: ¿y el asesinato de Héctor Melesio Cuén el día en el que Rocha Moya presuntamente se reunió con “El Mayo” Zambada?, ¿el secuestro de la diputada Paola Gárate?, ¿lo ocurrido en Badiraguato, donde nació Rocha Moya? “, atizó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya al fijar la postura d de su partido

“No, aquí no faltan pruebas, aquí lo que sobra es protección”, recalcó al referirse a que no se ha procesado ni investigado a Rocha Moya.

Anaya aprovechó para acusar que Morena quiere hacer creer que la defensa de la soberanía es impunidad para sus narcopolíitcos.

“Soberanía no es impunidad, la soberanía no se defiende con discursos, la soberanía se defiende con dos cosas: con aduanas que no se venden y con territorio que no se entrega al crimen organizado”, acusó

Ese mismo aparato, que protege a Rocha Moya –reprochó --encarcela al ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo, sin pruebas.

“Si había tantas pruebas, ¿por qué celebrar la audiencia en secreto?”, cuestionó

El PRI mantuvo la lluvia de cuestionamientos contra Morena y su presunto pacto con grupos criminales e incluso a través de su dirigente nacional , Alejandro Moreno, advirtió que a 8 años de los gobiernos de Morena, el saldo es un país dividido, fracturado, endeudado, estancado y sumido en la violencia.

“Este gobierno no tiene proyecto de nación, ni respuestas, ni oficio, ni rumbo. Lo que sí tiene ahora es el repudio de las y los mexicanos y el más grande desprestigio a nivel internacional”, sostuvo

Moreno acusó que el gobierno de Morena es impunidad disfrazada de falsa defensa de la soberanía nacional, “por ello, sus desplantes patrioteros y fantasías injerencistas quedan en la nada, porque su gobierno encubre, protege y exonera públicamente a sus gobernadores, funcionarios requeridos judicialmente por autoridades de gobiernos extranjeros y principalmente por el gobierno de los Estados Unidos”.

“Ustedes (Morena) han hecho historia, pero por haber hecho un pacto inconfesable entre el gobierno y la delincuencia organizada que se ha convertido en un régimen criminal transnacional”, fustigó

“Qué cinismo Qué descaro. Qué hipocresía. ¿De qué justicia hablan? Si ustedes fueron los que terminaron pactando y arrodillándose con los cárteles del crimen organizado. ¿Cuál estado de derecho puede haber si los nuevos encargados de impartir justicia solo sirven para solapar abusos y los excesos del poder?”, atizó

El líder tricolor acusó a Morena de entregar al país y “hoy ante los ojos del mundo son los cárteles del crimen organizado los que despachan, los que manchan, los que marcan y los que cobran el derecho de piso en todos los palacios de sus gobiernos”.

CONVOCA A COALICION

Moreno aprovechó para llamar a la oposición a construir una gran coalición partidaria y ciudadana rumbo a las elecciones del 2027 y 2030 para frenar a Morena.

“Lo que realmente tienen en el fondo es pavor, es miedo, porque están moralmente derrotados. Less vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión”, aseveró