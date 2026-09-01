“Hemos recorrido las 32 entidades en 23 meses de gobierno”: Sheinbaum

Recorrido de Claudia Sheinbaum (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que durante los primeros 23 meses de su administración ha recorrido más de 104 mil kilómetros en todo el país, entre traslados por aire y tierra, como parte de su estrategia para mantener contacto con las comunidades y regiones del territorio nacional.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum enfatizó que al menos tres días a la semana recorre el país para “escuchar, atender e informar” y detalló que ha viajado 84 mil 407 kilómetros por aire y tierra.

Indicó que estos recorridos han consistido en visitar comunidades y regiones de las 32 entidades de la República, una distancia que aseguró, equivale a haber dado 2.6 vueltas a la Tierra.

La mandataria presidencial expuso la realización de 475 conferencias mañaneras durante su mandato, a las que definió como un ejercicio constante de información, diálogo, debate y derecho de réplica.

La presidenta sostuvo que su gobierno promueve y garantiza el ejercicio de las libertades y la democracia, y declaró que durante su administración no se reprime a la población ni se utiliza la fuerza del Estado para silenciar a quienes tienen posiciones distintas.

“No se reprime al pueblo, no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto”, expresó.

La Crónica de Hoy 2026