“Hemos recorrido las 32 entidades en 23 meses de gobierno”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que durante los primeros 23 meses de su administración ha recorrido más de 104 mil kilómetros en todo el país, entre traslados por aire y tierra, como parte de su estrategia para mantener contacto con las comunidades y regiones del territorio nacional.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum enfatizó que al menos tres días a la semana recorre el país para “escuchar, atender e informar” y detalló que ha viajado 84 mil 407 kilómetros por aire y tierra.
Indicó que estos recorridos han consistido en visitar comunidades y regiones de las 32 entidades de la República, una distancia que aseguró, equivale a haber dado 2.6 vueltas a la Tierra.
La mandataria presidencial expuso la realización de 475 conferencias mañaneras durante su mandato, a las que definió como un ejercicio constante de información, diálogo, debate y derecho de réplica.
La presidenta sostuvo que su gobierno promueve y garantiza el ejercicio de las libertades y la democracia, y declaró que durante su administración no se reprime a la población ni se utiliza la fuerza del Estado para silenciar a quienes tienen posiciones distintas.
“No se reprime al pueblo, no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto”, expresó.
La Crónica de Hoy 2026