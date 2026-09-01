Logramos recuperar la soberanía energética: Sheinbaum

Presidenta Claudia sheinbaum, Segundo informe de gobierno CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La recuperación de la soberanía energética fue uno de los ejes señalados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno, donde destacó los cambios realizados para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de México plantea que al concluir el sexenio se hayan incorporado 32 mil megawatts adicionales al Sistema Interconectado Nacional. Con ello, también se busca incrementar la participación de las energías renovables, que pasaría de 24 a 38 por ciento.

Nuevas plantas y modernización

Durante los primeros dos años de gobierno, se concluyó la construcción de seis nuevas plantas de ciclo combinado, con una capacidad conjunta de 3 mil megawatts. A estas acciones se sumó la rehabilitación, modernización y repotenciación de ocho centrales hidroeléctricas.

Las obras forman parte de las acciones planteadas para avanzar en la generación de energías renovables, al mismo tiempo que se busca fortalecer la capacidad del sistema eléctrico nacional y garantizar el suministro de energía.

En febrero de 2026, el Gobierno de México convocó también a la iniciativa privada para participar en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica mediante esquemas de inversión mixta, bajo la proporción establecida en la ley de 54 por ciento público y 46 por ciento privado.

Inversión mixta para generación

A partir de este esquema fueron aprobados 38 concursos para proyectos de generación eléctrica que, de acuerdo con lo expuesto en el informe, aportarán una capacidad total de 8 mil 25 megawatts.

Los proyectos contemplan además más de 2 mil 500 megawatts de almacenamiento y una inversión de 10 mil 600 millones de dólares. El Gobierno federal prevé que durante este mismo año se publiquen otros concursos bajo esta modalidad.

La estrategia busca combinar la participación pública y privada en nuevos proyectos, dentro de un esquema que permita ampliar la capacidad de generación eléctrica y avanzar en los objetivos planteados para el sector energético.

Electrificación de comunidades apartadas

La estrategia energética también contempla ampliar el acceso al servicio eléctrico en comunidades que permanecen apartadas. En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad ya inició la implementación de acciones de generación destinadas a beneficiar a más de 600 mil personas de 13 mil comunidades.

El objetivo planteado por el Gobierno de México es alcanzar una electrificación de 99.9 por ciento para 2030, con lo que se busca ampliar la cobertura del servicio y llevar infraestructura eléctrica a un mayor número de comunidades.

Con estas acciones, la administración federal plantea avanzar en la recuperación de la soberanía energética mediante el fortalecimiento de las empresas públicas, el aumento de la capacidad de generación, la incorporación de energías renovables y la ampliación del acceso a la electricidad.