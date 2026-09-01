Recibe Bolaños 2° Informe presidencial; “se revisará con seriedad”, asevera

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños recibe el 2° Informe de Gobierno presidencial de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Tras recibir de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el Segundo informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el l presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué aseguró que esta instancia legislativa ejercerá sus facultades de análisis, evaluación de este documento.

“La Cámara de Diputados revisará dentro de la pluralidad que la caracteriza el informe que hemos recibido este día lo haremos con la convicción de qué una autoridad que rinde cuentas es evaluada, fortalece la vida democrática y sirve mejor a la sociedad”, aseveró

Bolaños Cacho Cué garantizó que el Congreso de la Unión cumplirá con la responsabilidad y seriedad para revisar y analizar con un control parlamentario, soberanía, y ejercicio de sus atribuciones constitucionales, este Segundo Informe de Gobierno presidencial anteponiendo siempre el interés de México.

“Tengan la seguridad de que cumpliremos con esta responsabilidad, seriedad. Responsabilidad y patriotismo. Siempre anteponiendo el interés de México”, estableció

Rosa Icela Rodríguez, encargada de la política interna del país, fue recibida por una comisión de cortesía plural, quien la acompañó al interior del recinto legislativo donde entregó el documento de mil 342 páginas a las 17:14 horas.

De 38 años, Bolaños Cacho Cué se convierte en el primer integrante del PVEM en encabezar la Mesa Directiva de San Lázaro