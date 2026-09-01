Remesas enviadas a México aumentan 3.1% en lo que va del año

Remesas

De acuerdo con información del Banco de México, las recepción de remesas se elevó hasta un 3.1 por ciento en los primeros siete meses de 2026 comparado con el mismo periodo del año pasado, pese a la agresiva política migratoria de Estados Unidos.

El valor acumulado de los ingresos por remesas en los primeros siete meses de 2026 resultó de 36,349 millones de dólares, cifra mayor que la de 35,250 millones de dólares reportada en el mismo lapso de 2025.

Solo en julio, México captó 5.571 millones de dólares en remesas, un avance interanual del 3 por ciento.

Se informó que solo en julio se realizaron poco más de 13 millones de operaciones, prácticamente sin cambios respecto al mismo mes de 2025, mientras que el monto promedio se elevó un 3 por ciento hasta los 426 dólares.

Los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 104 millones de dólares, una expansión interanual del 3.9 por ciento.

Durante enero – julio de 2026, los egresos por remesas acumularon 731 millones de dólares, cifra mayor que la de 688 millones de dólares observada en el mismo lapso de 2025 y que significó un avance anual de 6.3%.

Banxico reportó que, en el séptimo mes de 2026, con series ajustadas por estacionalidad los ingresos por remesas exhibieron un alza mensual de 0.5%, en tanto que los egresos presentaron una disminución de 0.3%. Así, en julio de 2026 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5,168 millones de dólares, que se compara con el de 5,140 millones de dólares de junio de 2026.