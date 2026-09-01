Sheinbaum destaca 400 mil nuevos lugares para bachillerato y cambios al ingreso escolar

Durante su segundo informe de Gobierno en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las acciones emprendidas en materia educativa, entre ellas la creación de nuevos espacios para estudiantes de educación media superior y el cambio en el mecanismo de ingreso a las escuelas públicas.

Uno de los principales cambios es la eliminación del examen de admisión a la educación media superior en 17 entidades del país. Con el nuevo esquema, las y los adolescentes podrán elegir la escuela a la que desean acudir tomando en cuenta su lugar de residencia y sus intereses.

Mi derecho, mi lugar

El nuevo sistema lleva por nombre “Mi derecho, mi lugar” y busca modificar la dinámica que durante años determinó el acceso de los estudiantes a las preparatorias mediante un examen. La presidenta señaló que anteriormente una calificación podía llevar a un joven a estudiar hasta en su décima opción.

De acuerdo con lo expuesto durante el informe, esta situación podía influir en la permanencia de los estudiantes durante el primer año. Con el nuevo modelo, se plantea que las y los jóvenes puedan decidir dónde continuar sus estudios y que no se establezca una diferencia entre escuelas consideradas buenas o malas.

“Todos los estudiantes de primaria a preparatoria están becados”, señaló Sheinbaum al referirse a los apoyos que acompañan la estrategia educativa del Gobierno de México.