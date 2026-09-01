Sheinbaum destaca reducción de 200 mil millones en gasto corriente durante su mandato

Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración ha reducido en 200 mil millones de pesos el gasto corriente respecto de 2024, sin afectar las áreas sustantivas del gobierno.

De acuerdo con Sheinbaum, los ahorros derivados de la reducción del gasto corriente han consentido mejorar las condiciones de quienes perciben menores ingresos dentro del servicio público, así como incrementar los salarios de las y los maestros, con aumentos de 10 por ciento en 2025 y de 26 y 9 por ciento en 2026.

La mandataria presidencial aseguró que su administración actual se rige bajo los principios de “independencia, libertad y dignidad”, integrando una política de austeridad republicana, al considerar que los recursos públicos pertenecen al pueblo y deben utilizarse en su beneficio.

En su mensaje, Sheinbaum contrastó esta política con administraciones anteriores, al resaltar que durante años el gobierno federal se alejó de las necesidades de la población y utilizó recursos públicos para “excentricidades y lujos”, mientras gobernaba para unos cuantos.

La Crónica de Hoy 2026