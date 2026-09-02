Afirma Sheinbaum que no hay falta de infraestructura por parte de la CFE, pese a apagón en el sureste

Claudia Sheinbaum CIUDAD DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional donde se habló de su segundo informe de Gobierno. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las afectaciones al suministro eléctrico del pasado artes en la madrugada en estados del sureste del país, no estuvieron relacionadas con falta de infraestructura o de capacidad de generación, sino con daños ocasionados a una torre de transmisión, lo que provocó la salida de operación de dos líneas de alta tensión.

Destacó que el servicio pudo ser restablecido en aproximadamente ocho horas, y reconoció la respuesta de las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de su directora, Emilia Esther Calleja Alor, por atender de manera inmediata la contingencia.

Sheinbaum señaló que este tipo de incidentes evidencian la importancia de contar con esquemas paralelos que permitan mantener el suministro aún cuando se presente algún daño en la infraestructura eléctrica.

“Siempre puede haber vulnerabilidades; el problema es en cuánto tiempo recuperas el servicio y cómo garantizas que haya esquemas que te permitan, aunque se dañe una torre, poder seguir funcionando a través de esquemas paralelos”, explicó.

La presidenta recordó que su administración mantiene un programa de inversión para fortalecer el sector eléctrico, que contempla alrededor de 32 mil megawatts de nueva generación, con una participación importante de energías renovables, además de una inversión cercana a 200 mil millones de pesos en transmisión y distribución.

Indicó que este programa registra un avance aproximado de 30 por ciento y continúa su desarrollo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica nacional y ampliar la capacidad de generación, transmisión y distribución.

De acuerdo con información difundida por la CFE, la contingencia se originó por actos de vandalismo que provocaron la salida de operación de dos líneas de alta tensión y afectaron inicialmente el suministro eléctrico en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.