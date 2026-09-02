Sheinbaum acusa de “machistas” versiones de que AMLO continúa gobernando

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que señalan que el expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa tomando decisiones de gobierno y aseguró que durante su administración no ha recibido ninguna llamada de su antecesor para indicarle qué hacer.

Sheinbaum calificó a López Obrador como una persona “extremadamente respetuosa” y sostuvo que la idea de que el exmandatario continúa gobernando detrás de ella responde a una visión “muy machista”, al considerar que las mujeres no tendrían capacidad para ejercer plenamente el gobierno.

“No ha habido una sola llamada que me haya dicho haz esto, haz aquello”, afirmó la presidenta, al defender la autonomía de su administración.

La mandataria también rechazó que exista una pugna interna dentro de Morena a raíz de la situación política en Sinaloa y de las diferencias en torno al gobernador Rubén Rocha Moya. Consideró que las versiones sobre una supuesta disputa buscan generar división y debilitar al movimiento de la 4T.

Al respecto, explicó que la definición de candidaturas dentro de Morena corresponde a la ciudadanía mediante encuestas, por lo que, afirmó, ni la presidenta ni anteriormente López Obrador participan directamente en la selección de candidatos.

“Los candidatos en Morena los pone el pueblo porque lo ponen las encuestas”, señaló, al considerar que este mecanismo contribuye a mantener la cohesión del movimiento.