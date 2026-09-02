¿Sube el precio de gasolina Magna, Premium y Diésel? Consulta el costo actualizado este 2 de septiembre 2026

Precio gasolina en México Cambios en el costo de la gasolina en México este miércoles 2 de septiembre.

A pesar de que el mes patrio está iniciando, ya se registran cambios en el precio de la gasolina en México este miércoles 2 de septiembre de 2026, según datos difundidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En cuanto a la gasolina regular, el promedio nacional se mantiene por debajo de los $24 pesos mexicanos, mientras que la Premium supera los $28 pesos por litro en algunos sectores del país.

Precio de la gasolina en México hoy 2 de septiembre: Magna, Premium y Diésel

Este miércoles 2 de septiembre, el precio promedio nacional de la gasolina regular o Magna se ubica en $23.68 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium ha alcanzado el costo de $28.57 pesos y el diésel se comercializa en alrededor de $27.02 pesos por litro. No obstante, estas cifras presentan ligeras diferencias según el establecimiento y la región, por lo que el monto que paga cada automovilista puede cambiar dependiendo la zona donde cargue combustible.

Por ejemplo, en Ciudad de México, la lista de precios actualizados por litro para este miércoles, es la siguiente:

Magna: 23.80 pesos.

23.80 pesos. Premium: 28.81 pesos.

28.81 pesos. Diésel: 26.97 pesos.

Otras de las regiones que presentan un aumento similar, son Jalisco y Nuevo León; respectivamente, el costo actualizado es:

Magna: 23.98 / 24.07 pesos.

23.98 / 24.07 pesos. Premium: 29.33 / 29.53 pesos.

29.33 / 29.53 pesos. Diésel: 27.14 / 27.06 pesos.

En contraste, Tlaxcala aparece entre las zonas con precio más bajo registrado en la gasolina Magna este miércoles 2 de septiembre, con $23.43 pesos por litro.

¿Por qué cambia el precio de la gasolina en México?

El costo de la gasolina cambia diaramente porque intervienen distintos factores en la determinación del precio final, tales como los precios internacionales de los hidrocarburos, los costos de producción, distribución y transporte, además de los impuestos y otros gastos relacionados con la comercialización del combustible.

Otro elemento que influye es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el estímulo fiscal que determina la Secretaría de Hacienda. Para el 4 de septiembre, se reporta un estímulo de 1.53 pesos por litro para la gasolina Magna, de 0.34 pesos para la Premium y de hasta 6 pesos para el diésel. Estos apoyos buscan amortiguar el impacto de las variaciones del mercado energético sobre el bolsillo consumidor.

A su vez, se suma la ubicación de cada estación de servicio, cuyos costos logísticos para transportar el combustible, las condiciones del mercado local y los gastos de operación pueden generar diferencias entre estados, ciudades e incluso establecimientos.