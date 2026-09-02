Huelga del Monte de Piedad: sindicato reporta avances en negociaciones y así va el conflicto

¿La huelga en Monte de Piedad podría llegar a su fin? Foto:IA

La huelga del Monte de Piedad podría entrar en una etapa decisiva. A casi un año de que comenzó el conflicto laboral, representantes del sindicato aseguran que las negociaciones con la administración avanzan de manera favorable y que ya existen acuerdos entre ambas partes, aunque aún quedan puntos pendientes por resolver.

El paro inició el 1 de octubre de 2025 y desde entonces las sucursales de la institución permanecen cerradas, una situación que ha afectado tanto a trabajadores como a las personas que tienen algún objeto empeñado en alguna sucursal.

De acuerdo con Andrea Aparicio, secretaria de Acción Social y Propaganda del sindicato, uno de los principales temas de este conflicto es la ineficacia del contrato colectivo de trabajo, cuya existencia se remonta a 71 años. La representante sindical señaló que desde hace tiempo existía una intención de terminar con dicho contrato.

¿Cuándo podría terminar la huelga del Monte de Piedad?

Por ahora, no hay una fecha oficial para el fin de la huelga. Sin embargo, el anuncio de este avance en las negociaciones abre la posibilidad de que el paro laboral se resuelva antes de que cumpla un año.

El sindicato confía en que los acuerdos alcanzados permitan dar una solución a los asuntos pendientes y llegar a un acuerdo. Mientras tanto, las sucursales continúan cerradas y los clientes deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales a atender al las nuevas fechas de pago.

La situación representa un momento importante para una institución con más de 250 años de historia, ya que podría reactivar su modelo de negocio y también apoyar a miles de familias que buscan solvencia económica a través de los empeños. Por ello, cualquier acuerdo entre trabajadores y administración podría marcar el camino para la eventual reanudación de sus servicios.

¿Qué pasa con las prendas durante la huelga del Monte de Piedad?

Esta es probablemente una de las preguntas que más interesan a los clientes. Nacional Monte de Piedad sostiene que las prendas permanecen bajo resguardo y cuentan con cobertura de seguro.

La institución también ha informado que los bienes están almacenados en las bóvedas de las sucursales y que los derechos de los clientes permanecen garantizados conforme a los contratos de empeño.

¿Cómo consultar el estatus de mi empeño en Monte de Piedad?

Existen tres alternativas principales para conocer la situación actual de una boleta de empeño:

1. Mi Monte Web

Una de las opciones más sencillas es ingresar desde una computadora al portal Mi Monte Web, donde los clientes pueden consultar la información relacionada con sus contratos.

El acceso se realiza mediante el portal de la institución y permite revisar los datos de los empeños sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal. Reporte Índigo identifica esta vía como una de las tres alternativas principales para conocer el estatus de una prenda.

2. Mi Monte App

Otra alternativa es utilizar Mi Monte App desde un teléfono celular.

La aplicación permite consultar información relacionada con las boletas y conocer el estado de los contratos. La propia institución mantiene esta herramienta entre los canales habilitados para sus clientes durante la suspensión del servicio presencial.

3. Por teléfono

Si una persona no puede utilizar la aplicación o el portal web, también puede comunicarse con el Centro de Atención a Clientes.

Los números publicados por Nacional Monte de Piedad son:

55 2629 2790

55 8890 9717

La institución mantiene estos teléfonos como canales oficiales de atención.

¿Cómo puedo pagar mi empeño si las sucursales están cerradas?

La suspensión de las operaciones presenciales no significa que se hayan eliminado todas las alternativas de pago.

Nacional Monte de Piedad mantiene diferentes opciones para que sus clientes puedan cumplir con sus obligaciones. Entre ellas están:

Mi Monte App.

Mi Monte Web.

Banamex, mediante sucursal o banca en línea.

Tiendas OXXO.

Transferencia bancaria vía SPEI.

Para algunas operaciones es necesario generar previamente una referencia de pago desde Mi Monte App o Mi Monte Web.