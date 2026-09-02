Sheinbaum acusa intentos de EU por dividir al gobierno mexicano

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que desde Estados Unidos se utilizan estrategias de injerencia para debilitar gobiernos independientes que defienden la soberanía, entre ellas generar divisiones dentro del gabinete federal y, particularmente, del gabinete de seguridad.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que estos intentos no son nuevos y forman parte de tácticas aplicadas para generar conflictos internos. Sin embargo, afirmó que en el caso de México estas acciones “se topan con pared”, debido a la coordinación y unidad que existe entre las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

La mandataria presidencial resaltó la colaboración entre el general secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario de Marina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria de Gobernación y la Consejería Jurídica, aunque subrayó la coordinación entre las tres instituciones de seguridad.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero fracasan en eso porque no lo logran”, expresó.

La presidenta indicó que existe “mucha coordinación y mucho patriotismo” entre los integrantes del gabinete para defender los intereses de México, por ende descartó que los señalamientos o versiones provenientes del exterior hayan provocado fracturas al interior del gobierno federal.

Asimismo, consideró que las declaraciones y acciones estadounidenses relacionadas con México están vinculadas con el proceso electoral de ese país, previsto para noviembre.

“Usan muchas veces a México como parte de su elección”, declaró Sheinbaum, cuando simultáneamente mencionó que las autoridades de EU deberían centrarse en sus propios asuntos, en tanto que México atiende los problemas nacionales.

En esa línea, reiteró que el gobierno federal conserva la disposición de colaborar con Estados Unidos, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

“Acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos como lo hemos hecho hasta ahora”, precisó.

La Crónica de Hoy 2026