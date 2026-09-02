SEP pedirá a la UNAM datos geográficos de aspirantes no admitidos para ampliar oferta universitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) información sobre la procedencia geográfica de los aspirantes que no fueron admitidos en el proceso de selección anivel licenciatura, con el fin de identificar las zonas con mayor demanda de educación superior y definir dónde se requieren nuevos planteles.

Explicó que la solicitud no contempla datos personales de los jóvenes, sino únicamente información que permita conocer de qué lugares provienen quienes buscan ingresar a la máxima casa de estudios.

La mandataria indicó que estos datos permitirán determinar dónde es necesario construir nuevas universidades o establecer acuerdos con instituciones existentes para ampliar su capacidad.

Destacó que una de las regiones con mayor rezago es la Zona Metropolitana del Valle de México, particularmente el Estado de México, donde consideró que se han generado pocas alternativas de educación superior pese a concentrar una importante población juvenil.

Sheinbaum recordó que en la Ciudad de México se crearon instituciones como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y la Universidad Rosario Castellanos, impulsada durante su gobierno. En contraste, afirmó que en el Estado de México prácticamente no se generaron nuevos espacios universitarios.

Destacó que se lograron alcanzae acuerdoscon instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y universidades autónomas estatales, para ofrecer alrededor de 300 mil espacios para jóvenes que no lograron ingresar a la UNAM, incluyendo opciones como la modalidad a distancia.

Subrayó que en lo que va de su administración, se han creado 245 mil nuevos espacios de educación superior en universidades e instituciones públicas de todo el país, sin contabilizar los correspondientes a la UNAM.

Hace llamado de austeridad a la UNAM

Sheinbaum consideró que la UNAM podría realizar un esfuerzo adicional en materia administrativa y destinar mayores recursos a la docencia, aunque reconoció que corresponde a la universidad autónoma tomar esa decisión.

Destacó que su gobierno planteó desde hace dos años la aplicación de medidas de austeridad en la institución y sostuvo que la UNAM ya realizó un primer esfuerzo, pero consideró que todavía existe margen para uno adicional.