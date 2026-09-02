Puente Rizo de Oro alcanza 96% de avance y conectará regiones de Chiapas: SICT

Puente Rizo de Oro

La construcción del Puente Rizo de Oro, en Chiapas, alcanzó un avance de 96.12 por ciento con la conclusión de la calzada que conecta en ambos extremos con las comunidades Rizo de Oro y Zaragoza, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, señaló que con la conclusión de la calzada solo quedan pendientes los trabajos para colar la losa de concreto y posteriormente tender la carpeta asfáltica. La obra inició en 2023 y se prevé que concluya a finales de octubre.

Mejorar la conexión regional

El Puente Rizo de Oro tiene una longitud total de 2.1 kilómetros, de los cuales 405 metros corresponden a la estructura principal y 1.7 kilómetros a los accesos. Su diseño, en forma de arco mixto, es considerado único en México al combinar un arco de concreto con una estructura metálica de acero para proporcionar estabilidad y resistencia a la calzada vehicular.

Además de la conclusión de la calzada, en los trabajos recientes se retiró el cable vía utilizado para montar las dovelas y comenzó el desmonte de las torres provisionales empleadas durante la construcción de la estructura.

La obra contempla también trabajos complementarios de drenaje y terracerías, como parte del proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad entre las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.

Tiempos de traslado

Uno de los principales beneficios previstos es la reducción en los tiempos de traslado para las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto. El nuevo puente permitirá cruzar la presa La Angostura con un ahorro de hasta una hora.

Actualmente, este recorrido se realiza mediante pangas o chalanas, por lo que la nueva infraestructura permitirá contar con una conexión terrestre entre ambos puntos y facilitar el traslado de los habitantes de la región.

De acuerdo con la SICT, más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades serán beneficiados directamente con la construcción del puente.

Inversión y empleos

La construcción del Puente Rizo de Oro representa una inversión de mil 810.8 millones de pesos y ha generado 5 mil 715 empleos durante el desarrollo de los trabajos.

Con el avance actual, la obra se encuentra en la etapa final de construcción. Una vez concluida la colocación de la losa de concreto y la carpeta asfáltica, quedarán terminados los principales trabajos necesarios para poner en operación esta nueva conexión.

La SICT señaló que el proyecto forma parte de las obras de infraestructura que buscan fortalecer la conectividad regional en el sur del país, al reducir los tiempos de traslado y mejorar las condiciones de comunicación entre las comunidades de Chiapas.