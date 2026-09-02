Federación abre investigación por presunto ‘dumping’ en acero importado de Japón

Investigación antidumping acero Japón México

El Gobierno de México abrió una investigación antidumping sobre las importaciones de placa de acero en hoja procedentes de Japón, luego de encontrar indicios de que estos productos ingresaron al mercado nacional en condiciones de discriminación de precios y pudieron ocasionar un daño a los productores mexicanos.

La Secretaría de Economía determinó de manera inicial que existen elementos suficientes para presumir que durante 2025 las importaciones se realizaron a precios inferiores a su valor normal y que esta situación estuvo acompañada de un daño material para la rama de producción nacional. La resolución fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El procedimiento busca determinar si efectivamente existe una diferencia entre el precio de exportación y el valor normal de los productos, así como establecer si esa condición provocó un perjuicio a los productores mexicanos y si existe una relación entre ambos factores.

El llamado dumping ocurre cuando una empresa exporta una mercancía a otro país a un precio inferior a su valor normal, generalmente tomando como referencia el precio al que ese mismo producto se comercializa en su mercado de origen.

La investigación no representa todavía la imposición de una cuota compensatoria ni constituye una determinación definitiva de que Japón haya incurrido en dumping. La Secretaría de Economía deberá continuar con el procedimiento para establecer si existen las condiciones que justifiquen medidas adicionales.

Aumento de las importaciones

La dependencia encontró inicialmente un incremento considerable en las importaciones de los productos bajo investigación. Entre 2023 y 2025, su volumen aumentó 35 veces, mientras que su participación dentro de las importaciones totales de este tipo de acero pasó de 0.2 por ciento a 8.3 por ciento.

También se identificaron diferencias en los precios respecto al producto nacional. El precio promedio del acero japonés investigado se ubicó 15 por ciento por debajo del producto mexicano en 2023, 17 por ciento en 2024 y llegó a una diferencia de 24 por ciento durante 2025.

Estos elementos forman parte de los indicios considerados por la Secretaría de Economía para determinar la apertura de la investigación y evaluar si las condiciones de las importaciones tuvieron efectos sobre la industria nacional.

Impacto en la industria mexicana

La dependencia también observó un deterioro en distintos indicadores de los productores nacionales durante el periodo analizado, entre ellos la producción, los precios, la utilización de la capacidad instalada, la productividad, las ventas y los ingresos.

Uno de los indicadores señalados corresponde al margen operativo de la industria, que pasó de registrar un resultado positivo de 4.7 por ciento en 2023 a uno negativo de 32.1 por ciento en 2025.

El procedimiento fue iniciado a petición de la empresa mexicana Grupo Acerero, que presentó una denuncia en abril pasado al señalar que las importaciones procedentes de Japón ingresaban al mercado nacional en condiciones de discriminación de precios y afectaban sus indicadores económicos y financieros.

La investigación comprende placas de acero al carbono laminadas en caliente, sin chapar ni revestir y sin enrollar. Se trata de productos utilizados en actividades como la construcción, plataformas marinas, recipientes a presión, ferrocarriles, herramientas y maquinaria.

Estas mercancías ya cuentan con un arancel de 35 por ciento desde el 1 de enero de 2026, aunque la Secretaría de Economía precisó que esta medida es independiente del procedimiento antidumping que ahora fue iniciado.

La investigación tendrá como periodo de análisis todo 2025, mientras que para determinar el posible daño a la producción nacional se revisará la información correspondiente al periodo de 2023 a 2025.

A partir de la apertura de la investigación, productores, importadores, exportadores y otras partes interesadas podrán presentar argumentos y pruebas dentro del procedimiento para que sean considerados por la autoridad.

La resolución entrará en vigor este jueves. En caso de que al concluir la investigación se determinen cuotas compensatorias, estas podrían aplicarse, bajo determinados supuestos, a productos que hayan sido importados hasta 90 días antes de la entrada en vigor de eventuales medidas provisionales.

Por ahora, la investigación representa el inicio del proceso para determinar si las importaciones de acero japonés efectivamente se realizaron bajo condiciones de dumping y si estas tuvieron un impacto material sobre los productores mexicanos. (Con Información de EFE)