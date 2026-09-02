El patrimonio texano de Cabeza de Vaca: 28 propiedades familiares valuadas en 3.8 mdd

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

El exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su familia concentran en el sur de Texas un patrimonio inmobiliario integrado por al menos 28 propiedades, cuyo valor catastral conjunto asciende a aproximadamente 3 millones 788 mil dólares, de acuerdo con registros públicos estadounidenses dados a conocer por la revista Proceso.

Casas, terrenos y otros inmuebles localizados principalmente en McAllen, Mission, Alamo y Alton, en el condado de Hidalgo, conforman el mapa patrimonial relacionado con el exmandatario, su esposa, Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, y su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca.

La investigación periodística, publicada este miércoles, reconstruye mediante información del Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo la concentración de propiedades de la familia en una región de Texas ubicada inmediatamente al norte de la frontera con Tamaulipas.

Los registros muestran que García Cabeza de Vaca llegó a concentrar personalmente hasta 10 propiedades. Parte de ese patrimonio, sin embargo, comenzó a modificarse en los últimos años.

El 17 de abril de 2025, el exgobernador vendió en una sola jornada tres inmuebles ubicados consecutivamente sobre West Business Highway 83, identificados con los números 106, 108 y 110, cuyo valor catastral conjunto superaba los 356 mil dólares.

El patrimonio inmobiliario se extiende además hacia otros integrantes de la familia.

Ismael García Cabeza de Vaca aparece relacionado con cuatro inmuebles, entre ellos propiedades en Alamo y Mission, mientras que José Manuel García Cabeza de Vaca registra tres propiedades principales en McAllen, algunas localizadas a corta distancia de los bienes relacionados con su hermano.

La madre del exgobernador figura también como propietaria de una residencia campestre en The Oaks at Cimarron, en Mission, ubicada a pocos minutos de otros inmuebles familiares.

A las propiedades registradas individualmente se agregan bienes adquiridos o mantenidos en copropiedad. Dos inmuebles aparecen relacionados conjuntamente con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez Leal y José Manuel García Cabeza de Vaca, mientras otros ocho están registrados a nombre del exgobernador y su esposa.

La concentración geográfica es particularmente visible en McAllen. Ocho propiedades vinculadas con García Cabeza de Vaca y Mariana Gómez Leal se encuentran sobre South 49th Lane, mientras otros terrenos relacionados con integrantes de la familia se ubican en la misma zona.

En Alamo, los registros localizan además dos casas móviles instaladas sobre un mismo terreno en West Bowie Street.

En conjunto, los documentos permiten configurar un núcleo inmobiliario familiar de 28 propiedades y terrenos en territorio texano, valuado actualmente en alrededor de 3.8 millones de dólares.

La investigación señala además que diversos inmuebles han experimentado incrementos importantes en su valuación fiscal. Algunos lotes urbanos relacionados con el exmandatario y su hermano José Manuel duplicaron su valor e incluso registraron aumentos superiores en las revisiones catastrales más recientes.

El patrimonio inmobiliario de García Cabeza de Vaca y su familia en Estados Unidos no constituye un tema nuevo para las autoridades mexicanas.

Desde 2021, durante el proceso de desafuero contra quien entonces gobernaba Tamaulipas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Cámara de Diputados información relacionada con operaciones financieras y propiedades atribuidas al entonces mandatario y personas de su entorno.

La UIF, encabezada entonces por Santiago Nieto Castillo, sostuvo que había identificado 28 inmuebles entre México y Estados Unidos relacionados con García Cabeza de Vaca y su familia y cuestionó que su evolución patrimonial correspondiera con los ingresos obtenidos durante su trayectoria como servidor público.

Las investigaciones financieras derivaron en denuncias ante la Fiscalía General de la República y formaron parte de los elementos expuestos durante el procedimiento de desafuero iniciado contra García Cabeza de Vaca cuando todavía se encontraba al frente del gobierno tamaulipeco.

El caso adquirió una nueva dimensión jurídica en febrero de 2026, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que impedía ejecutar la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, relacionada con acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución dejó nuevamente vigente la posibilidad de ejecutar el mandamiento judicial contra el exgobernador, quien permanece en Estados Unidos y ha rechazado reiteradamente las imputaciones formuladas en su contra.

García Cabeza de Vaca ha sostenido que las investigaciones y procedimientos promovidos en su contra tienen motivaciones políticas, ha negado haber cometido los delitos que se le atribuyen y ha cuestionado públicamente las investigaciones realizadas durante la gestión de Santiago Nieto al frente de la UIF.

En este contexto, los registros catastrales revelados ahora vuelven a colocar el patrimonio familiar en el centro del caso: 28 propiedades en Texas, concentradas principalmente en cuatro ciudades del condado de Hidalgo y valuadas en conjunto en alrededor de 3.8 millones de dólares.

Se trata de bienes vinculados al exmandatario, su esposa, sus hermanos y su madre en la misma región estadounidense donde García Cabeza de Vaca ha permanecido durante los últimos años, mientras en México continúa vigente el proceso judicial relacionado con las acusaciones formuladas en su contra.