Pemex y Woodside Energy amplían cooperación para explorar oportunidades en hidrocarburos

Acuerdo Pemex Woodside Energy Directora General Ejecutiva de Woodside Energy, Liz Westcott, y el Director General de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso

Petróleos Mexicanos (Pemex) y Woodside Energy suscribieron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con el objetivo de fortalecer su cooperación técnica y estratégica en actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

El acuerdo fue firmado por la Directora General Ejecutiva de Woodside Energy, Liz Westcott, y el Director General de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, quienes establecieron un marco para ampliar la colaboración entre ambas empresas y analizar nuevas oportunidades dentro de la industria petrolera y de gas.

El Memorando de Entendimiento contempla el intercambio de conocimientos técnicos, experiencias y mejores prácticas relacionadas con la industria de petróleo y gas. A partir de este marco, ambas compañías podrán compartir capacidades y experiencia para identificar áreas en las que puedan desarrollar proyectos de manera conjunta.

La cooperación también incluye la identificación y evaluación de oportunidades relacionadas con actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con la posibilidad de analizar proyectos que aprovechen los conocimientos y recursos técnicos de ambas empresas.

Evaluación de proyectos

Como parte del acuerdo, Pemex y Woodside Energy podrán estudiar, desarrollar y, en su caso, ejecutar conjuntamente proyectos integrales en materia de exploración y producción de hidrocarburos.

La intención es que ambas compañías aprovechen sus respectivas capacidades, experiencia y conocimiento técnico para evaluar posibles proyectos de colaboración en el sector.

El documento establece así una base para que las empresas continúen explorando oportunidades de desarrollo, sin que el memorando represente por sí mismo un compromiso vinculante para la ejecución de proyectos.

Participación

Por parte de Woodside Energy participaron el Vicepresidente para Trion, la Vicepresidenta de Operaciones de Asuntos Corporativos, el Director de Asuntos Corporativos México y el Vicepresidente y Jefe de Gabinete.

En representación de Pemex asistieron el Director de Exploración y Extracción y la Subdirección de Exploración y Extracción por Contratos y Asociaciones.