Segundo Informe de Gobierno: senadora Olga Sosa destaca logros del Gobierno de Claudia Sheinbaum

La senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó los resultados presentados durante el Segundo Informe de Gobierno, al señalar que reflejan la consolidación del denominado segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se consolida el segundo piso de la Cuarta Transformación, caminando con el pueblo y gobernando con cercanía y con el corazón”, afirmó la legisladora, quien preside la Comisión de Agricultura del Senado de la República.

La senadora sostuvo que los avances expuestos por la mandataria abarcan áreas como bienestar social, educación, seguridad y salud.

Olga Sosa destaca programas sociales y educación

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que al cierre de 2026 los Programas para el Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos destinada de manera directa a la población.

Asimismo, señaló que todos los estudiantes de primaria y preparatoria cuentan con beca y que la estrategia continuará ampliándose en la educación superior.

También destacó que, mediante el programa La Escuela es Nuestra, más de 73 mil planteles de educación básica y media superior recibieron recursos durante 2026 y que se ha otorgado la basificación a 200 mil maestras y maestros en el país.

Seguridad y salud, entre los avances del Segundo Informe

En materia de seguridad, Sheinbaum afirmó que la estrategia nacional ha permitido una reducción de 51% en los homicidios durante los dos primeros años de gobierno, lo que equivale, dijo, a 44 homicidios menos cada día.

Además, indicó que en lo que va de 2026 los delitos de alto impacto disminuyeron 54% respecto a 2018 y que, como parte de la atención a las causas de la violencia, se realizaron 665 Ferias de Paz, mediante las cuales se brindaron más de un millón de atenciones.

En el sector salud, la presidenta informó que en dos años entraron en operación 33 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, además de 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios. También señaló que se modernizaron 650 quirófanos y que durante el sexenio se construirán 152 nuevas unidades médicas que incorporarán 9 mil camas hospitalarias.

Senadora reitera respaldo a la presidenta

La mandataria también destacó que el programa Salud Casa por Casa, integrado por 20 mil profesionales de la salud, ha realizado 23 millones de visitas domiciliarias y anunció que, de septiembre a diciembre de este año, comenzará la implementación de más de 12 mil consultorios del Servicio Universal de Salud en los 24 estados federalizados.

Al respecto, Olga Sosa afirmó que los resultados presentados durante el Segundo Informe son producto del trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su respaldo desde el Senado de la República para continuar impulsando la agenda legislativa y las acciones del Gobierno federal.