Sheinbaum advierte que elogios de EU para Harfuch buscan fracturar al Gabinete de Seguridad

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que desde Estados Unidos existen intentos de injerencia para debilitar a gobiernos que defienden su soberanía, entre ellos generar divisiones dentro del gabinete federal y, en particular, entre las instituciones responsables de la seguridad nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que estas estrategias no son nuevas y forman parte de tácticas utilizadas para provocar conflictos internos. Sin embargo, afirmó que en México esos intentos “se topan con pared” debido a la coordinación entre las dependencias del Gobierno federal.

Sheinbaum destacó el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero fracasan en eso porque no lo logran”, afirmó.

Sheinbaum descarta divisiones en el gabinete de seguridad

La presidenta aseguró que existe “mucha coordinación y mucho patriotismo” entre los integrantes de su gabinete para defender los intereses del país.

En ese sentido, rechazó que las declaraciones o versiones provenientes del exterior hayan provocado fracturas dentro del Gobierno federal y sostuvo que la colaboración entre las instituciones de seguridad se mantiene.

Asimismo, consideró que algunas declaraciones y acciones del Gobierno de Estados Unidos relacionadas con México están vinculadas con el proceso electoral estadounidense previsto para noviembre.

“Usan muchas veces a México como parte de su elección”, declaró.

La mandataria reiteró que México mantiene disposición para colaborar con Estados Unidos, siempre bajo el principio del respeto a la soberanía nacional.

“Acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos como lo hemos hecho hasta ahora”, señaló.

Sheinbaum dice que no hay condiciones para extraditar a Rubén Rocha Moya

En otro tema, la presidenta afirmó que México no está en condiciones de entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debido a que Estados Unidos no ha presentado las pruebas solicitadas por las autoridades mexicanas.

Explicó que la respuesta del Gobierno estadounidense ha sido que no está obligado a aportar elementos adicionales porque la solicitud corresponde a una detención no urgente con fines de extradición.

“Hasta ahora ninguna”, respondió al ser cuestionada sobre las pruebas entregadas por Estados Unidos. Por ello, sostuvo que actualmente “no hay condiciones” para proceder con la solicitud.

Sheinbaum también rechazó que México pueda conceder una extradición únicamente con base en la confianza de que durante el proceso judicial en Estados Unidos se conocerán las pruebas.

“No, porque ellos también nos piden pruebas. O sea, es una relación recíproca”, puntualizó.

Presidenta señala diferencias entre los sistemas penales

La titular del Ejecutivo indicó que cualquier procedimiento de extradición debe apegarse a la Constitución y a las leyes mexicanas.

Explicó que existen diferencias entre los sistemas de justicia de ambos países, ya que en Estados Unidos los testimonios pueden tener valor probatorio por sí mismos, mientras que en México se requieren otros elementos para integrar una carpeta de investigación y acreditar la probable responsabilidad de una persona.

“Lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente es lo mismo en México”, afirmó.

Reconoce momentos de tensión con Estados Unidos

Sheinbaum reconoció que la relación bilateral ha atravesado momentos de tensión, aunque aseguró que México ha buscado mantener una relación de cooperación con su principal socio comercial.

Recordó que uno de los primeros episodios ocurrió cuando el Gobierno del presidente Donald Trump planteó imponer aranceles de 30% a productos mexicanos, medida que, dijo, fue negociada para aplazarse inicialmente durante un mes y posteriormente limitarse a productos que no estuvieran amparados por el tratado comercial.

También mencionó como momentos de tensión la imposición de aranceles al acero y a los automóviles, así como la solicitud de detención con fines de extradición de 10 personas de Sinaloa, entre ellas Rubén Rocha Moya.

La presidenta consideró que estos episodios muestran que existen diferencias con el Gobierno de Estados Unidos o con integrantes de esa administración, por lo que reiteró que México continuará actuando con prudencia y en defensa de su soberanía.

La Crónica de Hoy 2026