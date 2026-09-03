Beca Rita Cetina 2026: ¿cuándo abre el registro en septiembre y qué documentos necesitas?

La Beca Rita Cetina 2026 se prepara para abrir un nuevo periodo de registro durante septiembre con el objetivo de incorporar a nuevos estudiantes de primaria y secundaria al programa de apoyo económico.

La convocatoria fue anunciada por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, durante una conferencia matutina. Sin embargo, hay un pequeño detalle que conviene tener muy presente: las autoridades todavía no han publicado el día exacto en que comenzará el registro.

¿Cuándo abre el registro de la Beca Rita Cetina en septiembre de 2026?

Por ahora, lo confirmado es que el registro de la Beca Rita Cetina será durante septiembre de 2026. La fecha precisa todavía está pendiente de comunicación oficial.

En la información disponible se contempla que la plataforma podría comenzar a recibir solicitudes durante los primeros días del mes, aunque esto todavía debe tomarse como una posibilidad y no como una fecha definitiva. Por eso, si estás esperando registrar a un estudiante, lo mejor es no confiarse de calendarios que circulen en redes sociales hasta que exista un anuncio oficial.

Además, antes de que arranque el proceso se prevén reuniones informativas en las escuelas para explicar a madres, padres y tutores cómo deberán realizar la inscripción.

¿Quiénes podrán registrarse para recibir la Beca Rita Cetina?

El nuevo periodo contempla a estudiantes de primaria y secundaria. Para primaria, el programa considera un apoyo de $2,500 pesos en un solo pago, mientras que para secundaria el monto es de $1,900 pesos bimestrales.

Esto significa que el apoyo funciona de manera distinta dependiendo del nivel educativo, así que vale la pena revisar bien la información antes de asumir que todos los estudiantes recibirán la misma cantidad.

¿Qué documentos necesitas para el registro?

Aquí viene la parte menos emocionante, pero quizá la más importante. Tener los documentos preparados puede hacer mucho más sencillo el trámite cuando la plataforma quede habilitada.

Para la madre, padre o tutor se solicita:

CURP

Número de celular

Correo electrónico activo

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses

Por parte del estudiante será necesario contar con:

CURP certificada ante RENAPO

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

¿Cómo se hará el registro de la Beca Rita Cetina?

El trámite será en línea. Las madres, padres o tutores deberán ingresar a la plataforma correspondiente y contar con una cuenta Llave MX para iniciar el proceso.

Una vez habilitado el registro, tendrán que capturar la información solicitada, incorporar la documentación y completar la solicitud conforme a las indicaciones de las autoridades.