EXCLUSIVA: Las empresas de Diego Rosen, sus socios, licitaciones y litigios que enfrentó el asesino de Jonathan Meléndez

Caso Jonathan Meléndez El presunto asesino del músico y su familia, Diego Rosen, es un empresario de origen argentino con un historial de litigios en México. (Cuartoscuro y Especial)

Originario de Argentina, Diego Sebastián Rosen Ferlini, detenido por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y su trabajadora del hogar, tiene una trayectoria empresarial de más de dos décadas en México, además de una serie de conflictos judiciales y negocios cuyos giros van del marketing farmacéutico al sector inmobiliario, además de una licitación fallida con FONATUR.

Una revisión realizada por LA CRÓNICA DE HOY en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) identificó cinco sociedades mercantiles en las que aparece como socio: CAFADE, S.A. de C.V.; Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V.; Huerto Capital, S.A. de C.V.; Comarketing Farmacéutico, S.A. de C.V., y Medical Branding de México, S.A. de C.V.

Los registros corresponden a la Oficina Registral Ciudad de México. Los folios mercantiles electrónicos son 485194 para CAFADE; N-2018021605 para Fifty Fifty Total Production; 503671 para Huerto Capital; 281938 para Comarketing Farmacéutico, y 385972 para Medical Branding de México.

Las empresas de Diego Rosen: socios, licitaciones públicas y conflictos legales

De acuerdo con el SIGER y distintos expedientes legales, estas son las empresas ligadas directa e indirectamente al asesino de Jonathan Meléndez y su familia.

Comarketing Farmacéutico y Medical Branding

Comarketing Farmacéutico está dedicada a servicios de marketing y comunicación para la industria farmacéutica, entre ellos contenidos científicos, educación médica continua, publicidad, comunicación médica y producción audiovisual.

De acuerdo con información del SIGER, Rosen Ferlini participó en la creación de Comarketing Farmacéutico en 2001 y posteriormente participó en Medical Branding de México, constituida en 2008.

Medical Branding de México aparece en el expediente 598/2019 del Poder Judicial de la Ciudad de México, relacionado con un juicio ejecutivo mercantil promovido por Banco del Bajío.

En el procedimiento figuran Shark BTL, Medical Branding de México, Diego Sebastián Rosen Ferlini, Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marshoff.

Shark BTL

Aunque Shark BTL no aparece entre las cinco sociedades localizadas en la consulta de SIGER, existen documentos oficiales que relacionan a Rosen Ferlini con esta empresa.

Un documento presentado ante Profeco identifica a Diego Sebastián Rosen Ferlini como representante legal de Shark BTL, S.A. de C.V. en una promoción comercial de Purina. El documento registra como RFC de la empresa PME031124AI5 y como domicilio Anatole France 130, Polanco Reforma, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Shark BTL también aparece en diversos procedimientos judiciales junto con integrantes de la familia Rosen/Ferlini, de acuerdo a consultas de LA CRÓNICA DE HOY en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Caso Jonathan Meléndez El presunto asesino del músico, el empresario argentino Diego Rosen Ferlini, aparece en distintos litigios comerciales. (Boletín Judicial)

En el expediente 358/2019, de naturaleza ejecutiva mercantil, aparecen Shark BTL, Diego Sebastián Rosen Ferlini, Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff. En documentación del procedimiento, Rosen Ferlini aparece como depositario y los otros involucrados como obligados solidarios.

En el expediente 1110/2019 Bis, Grupo Financiero Banorte promovió un juicio ejecutivo mercantil contra Shark BTL y personas identificadas como Diego Sebastián Rosen Ferlini, Jorge Rosen Marschoff, Ana María Rosen Ferlini y Norma Hilda Ferlini Bohm.

También existe el expediente 221/2019, promovido por Banco Multiva contra Shark BTL, Norma Hilda Ferlini Bohm y Jorge Rosen Marschoff. El procedimiento es de naturaleza ejecutiva mercantil.

Conflictos legales La familia de Diego Rosen sostuvo conflictos legales con Banorte. (Boletín Judicial)

Participación en una licitación de FONATUR

En 2017, Shark BTL participó en la licitación pública LA-021W3N003-E112-2017, convocada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para contratar servicios de promoción y publicidad.

La empresa presentó documentación legal, administrativa y una propuesta técnica. Obtuvo 28.74 puntos y no alcanzó la puntuación técnica mínima requerida, por lo que quedó fuera del procedimiento.

Fifty Fifty Total Production

El Registro Público de Comercio identifica a Fifty Fifty Total Production, S.A. de C.V. con el FME N-2018021605 y registra a Rosen Ferlini como socio.

Información periodística basada en registros empresariales ubica la constitución de esta compañía en 2018 y señala como actividades la venta y renta de proyectores, pantallas y equipos de audio.

Huerto Capital

Huerto Capital, S.A. de C.V. aparece en SIGER con el FME 503671 y Diego Rosen Ferlini figura como socio.

Información periodística basada en registros empresariales ubica la creación de esta sociedad en 2013.

CAFADE

CAFADE, S.A. de C.V. aparece en la consulta del Registro Público de Comercio con el FME 485194 y Diego Rosen Ferlini figura como socio.

Un amparo promovido en 2025

Diego Sebastián Rosen Ferlini también aparece como promovente en el expediente 1141/2025, correspondiente a un juicio de amparo relacionado con el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco.

El expediente inició el 27 de octubre de 2025 y registra actuaciones posteriores hasta agosto de 2026.

El negocio de las propiedades

En los años recientes, Rosen Ferlini participó junto con Jonathan Meléndez en un negocio dedicado a la administración y renta de propiedades vacacionales.

Información publicada por el portal INFOBAE después del multihomicidio identifica la operación con NOMAD P.M. y anteriormente con +Relax. Las propiedades promocionadas se encontraban en destinos como Valle de Bravo, Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca.

Investigaciones periodísticas del citado medio reportaron que la operación administraba decenas de propiedades en Valle de Bravo, con tarifas de renta que alcanzaban hasta 50 mil pesos por noche.

La trayectoria empresarial documentada de Rosen Ferlini incluye así compañías relacionadas con marketing farmacéutico, publicidad, producción audiovisual, comercialización y renta de propiedades, además de las cinco sociedades que actualmente aparecen asociadas a su nombre en la consulta realizada por LA CRÓNICA DE HOY en el SIGER de la Secretaría de Economía, así como en boletines del Poder Judicial de la CDMX.

El caso Jonathan Meléndez: ¿qué se sabe del multihomicidio en Atizapan?

El multihomicidio ocurrió la tarde del 1 de septiembre de 2026 en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las víctimas fueron Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años, tecladista, compositor, productor y fundador de Camilo Séptimo; Ana Paula, su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; Sofía, hija de ambos, de 3 años, y Aleyda Romero, de 21 años, quien colaboraba con la familia.

Caso Jonathan Meléndez ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2026. Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. La fiscalía del Estado de México informó que ya hay dos detenidos por su posible participación en el multihomicidio. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Un menor de seis años, integrante de la familia, sobrevivió al ataque. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México estableció que los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas y que los cuerpos fueron localizados alrededor de las 23:50 horas.

Sobre la forma en que los presuntos responsables ingresaron al domicilio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y que habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar al inmueble. Las investigaciones establecieron que no fue necesario forzar el acceso al domicilio.

El detenido identificado como Diego Sebastián “N” fue señalado por las autoridades como probable autor del homicidio múltiple, mientras que Gerardo “N”, chofer del empresario argentino, es investigado por su probable participación en los hechos y por haber trasladado al primero hasta el domicilio.

Caso Jonathan Meléndez Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" son las personas detenidas por el multihomicidio en Atizapán.

Ambos fueron detenidos mediante un operativo coordinado entre autoridades federales, de la Ciudad de México y del Estado de México.

Desde una deuda de 300 mil pesos hasta deudas por Bitcoin son las razones que, algunos periodistas, como C4 Jiménez, han identificado como posible móvil del crimen.