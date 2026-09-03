Cae “El Amarillo”, líder de extorsionadores en Acapulco, ligado a “Los Rusos”

Detenido "El Amarillo". (SSPC)

Fue detenido Govén Ulises Chávez Ramírez, alias “El Amarillo”, líder de una célula criminal vinculada con la organización conocida como “Los Rusos”, relacionada con delitos contra la salud, secuestro, extorsión y otros ilícitos principalmente en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero.

“El Amarillo” fue detenido en Puebla, junto con dos de sus escoltas, a quienes se les aseguraron armas, drogas y vehículos de alta gama.

En Lomas de Angelópolis, Puebla, se desplegó un operativo coordinado en un inmueble donde se detuvo a tres hombres, uno de ellos, “El Amarillo”, quien contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado, además, se aseguraron armas, drogas y vehículos de alta gama.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.