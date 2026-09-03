Gusano barrenador en perros: México registra más de 8 mil 500 casos

Gusano barrenador en perros Foto: Especial

Una mordida durante el juego, un raspón en el paseo o una lesión provocada por rascarse pueden parecer incidentes menores. Sin embargo, una herida expuesta puede convertirse en el sitio donde una mosca deposite los huevos que dan origen al gusano barrenador.

Entre noviembre de 2024 y julio de 2026, México registró 37,236 casos de gusano barrenador en distintas especies, de los cuales 8,518 correspondieron a perros, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), citados por MSD Salud Animal.

“Es una enfermedad que avanza muy rápido”, explicó en entrevista con La Crónica Alejandro Sánchez, médico veterinario y gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal México.

Aunque su nombre puede hacer pensar en un gusano que pasa de un animal a otro, el proceso es diferente. El gusano barrenador es la larva de una mosca llamada Cochliomyia hominivorax. La mosca adulta es atraída por una lesión y deposita ahí sus huevos. Cuando nacen, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo del animal y pueden profundizar progresivamente la herida.

El ciclo puede comenzar rápidamente: antes de que transcurran 24 horas desde que fueron depositados los huevos, las larvas pueden empezar a desarrollarse. Además, las heridas en la piel no son los únicos sitios que requieren atención. “Puede dejar huevos en oídos, en boca, en párpados, en el ano”, señaló Sánchez.

Gusano barrenador en perros Foto: Especial

Una de las señales que puede alertar sobre una infestación por gusano barrenador es el mal olor proveniente de la herida y en algunos casos también pueden observarse pequeñas larvas moviéndose dentro de la lesión. Otros signos que requieren atención son inflamación, secreciones, una herida que no mejora o el lamido y rascado insistente de una zona.

También es importante dejar atrás la creencia de que un perro puede curar cualquier lesión simplemente lamiéndola. Sánchez explica que la saliva contiene sustancias que pueden ayudar frente a algunas bacterias en lesiones muy superficiales, pero esto no significa que pueda resolver una herida profunda y mucho menos una infestación.

El daño no se limita a la superficie de la piel. Conforme las larvas se alimentan del tejido, pueden profundizar la lesión. “Pueden llegar a comer músculo”, advirtió el especialista.

El deterioro del tejido también facilita la entrada de bacterias al organismo. En los casos más graves, una infección puede extenderse y llegar a la sangre, poniendo en riesgo la vida del animal.

Encontré larvas en una herida, ¿qué debo hacer?

La recomendación es acudir al médico veterinario y no intentar resolver la infestación únicamente en casa. Retirar los gusanos visibles no garantiza que la lesión esté libre de larvas ni resuelve el daño que ya pudo producirse.

El veterinario deberá valorar la profundidad de la herida, limpiarla, retirar las larvas y determinar si existe tejido afectado o una infección adicional. Dependiendo del estado del perro, también puede ser necesario utilizar medicamentos para tratar dolor, inflamación o infecciones. “El hecho de dar cualquier producto que mate al gusano barrenador no es el tratamiento completo”, puntualizó Sánchez.

Una nueva alternativa para el tratamiento en perros

Ante la presencia de casos de gusano barrenador en animales de compañía, también se han ampliado las opciones disponibles para su tratamiento. MSD Salud Animal informó que BRAVECTO® Masticable recibió en agosto una nueva indicación terapéutica en México para el tratamiento y control de infestaciones causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax en perros.

El medicamento ya se utilizaba para el control de pulgas y garrapatas; la modificación corresponde a una nueva indicación. “No se incorporó nada, es el mismo producto. Lo que hicimos fue la prueba para saber qué tan efectivo es en el gusano barrenador”, explicó Sánchez.

De acuerdo con el especialista, los resultados fueron presentados ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el 5 de agosto se obtuvo la aprobación para este uso.

Según los resultados del estudio proporcionados por la compañía, realizado en perros con infestación natural, el 100% de los animales tratados presentó eliminación completa de larvas vivas durante las 24 horas posteriores a la administración de una dosis, sin efectos adversos reportados durante el estudio.

Gusano barrenador en perros Foto: Especial

Esta alternativa, sin embargo, no sustituye la atención de la lesión. La eliminación de las larvas es sólo una parte del manejo y la herida debe ser valorada por un médico veterinario para determinar si existe infección o daño adicional en los tejidos.

“La prevención no está en nuestro actuar de manera habitual. Generalmente somos más reactivos: hasta que vemos pulgas, hasta que vemos garrapatas, o aquí hasta que vemos el gusano, actuamos”, señaló Sánchez.

No se trata de alarmarse ante cada raspón, sino de no minimizar una herida que no mejora o presenta cambios. Frente al gusano barrenador, actuar de manera preventiva puede comenzar con algo tan sencillo como revisar a nuestros perros y atender a tiempo aquello que, a primera vista, podría parecer sólo una pequeña herida.