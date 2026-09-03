CCE propone proyectos de energía para el desarrollo económico del país

Secretaría de Energía

La secretaria de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, afirmó ante inversionistas y representantes empresariales que el país avanza firme en el objetivo de alcanzar la soberanía y la justicia energéticas. En este sentido, destacó que hay certidumbre, un nuevo órgano regulador y una planeación vinculante, tanto para el sector privado como para el sector público, lo que permite propósitos claros para los próximos años, y como eje y objetivo central: la soberanía energética.

González Escobar puntualizó que el Estado conduce, las empresas públicas fortalecen su capacidad estratégica y la inversión privada encuentra espacios claros para participar y contribuir al bienestar nacional.

Mencionó que a la fecha se han asignado 55 proyectos de plantas de generación de energía renovable, 17 de los cuales son totalmente privados y abonarán casi 3 mil megawatts de capacidad, en tanto que 38 proyectos trabajan ya mediante esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La titular de la Sener añadió que existen 34 proyectos de generación renovable finalizados y continúan en la renovación de 23 subestaciones. Sostuvo que el objetivo del nuevo modelo energético se traduce en inversiones en infraestructura y seguridad energética.

“Vamos a garantizar la energía que el país necesita tanto para las actividades económicas como para la población en general y lo vamos a hacer con justicia energética, protegiendo la soberanía nacional y dando un salto cuántico en términos de transición energética”, puntualizó.

Por su parte, El Presidente del CCE, José Medina Mora, enfatizó que “México requiere inversiones en energía, tanto para el sector eléctrico, como de hidrocarburos. Es fundamental contar con energía suficiente y confiable a precios competitivos. Vemos avances importantes en simplificación regulatoria y confiamos en seguir trabajando junto con el gobierno para reducir tiempos y facilitar la ejecución de proyectos, bajo un marco regulatorio que dé certeza en el largo plazo”.

En tanto, el Director de Estrategia del Consejo Mexicano de Negocios, Fausto Gurrea, indicó que “este foro representa una valiosa oportunidad para hacer un corte de caja, identificar prioridades y trabajar juntos, gobierno y sector privado, en los principales retos para impulsar la inversión en energía. Asimismo, para que las empresas puedan destinar recursos y desarrollar nuevos proyectos, es indispensable contar con confianza y certidumbre jurídica, sustentadas en reglas claras, estables y previsibles”.

Durante su participación, el Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, apuntó que la compañía ha fortalecido su posición financiera y operativa, al registrar en el primer semestre de 2026 ingresos por 876 mil millones de pesos, una utilidad operativa de 125 mil millones y un crecimiento de 17 por ciento en las ventas nacionales, además de reducir su deuda a su nivel más bajo en 11 años.

Carpio Fragoso aseguró que estos resultados permiten acelerar el Plan Estratégico con una mayor colaboración en el sector privado, no solo a través de contratos mixtos de exploración y extracción, sino con esquemas de participación en toda la cadena de valor: exploración, producción, refinación, petroquímica y logística, que amplían la capacidad de inversión, compartir riesgos, costos y beneficios, sin ceder el control del interés público.

En el sector eléctrico se analizaron los catalizadores para la expansión del sistema hacia 2030: nueva generación, proyectos prioritarios y mixtos, transmisión y distribución, necesidades de refuerzo de redes, autoconsumo, almacenamiento, participación industrial, eficiencia energética y simplificación regulatoria y administrativa.