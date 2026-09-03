¿Quién fue Raymundo Gómez Flores, empresario y exsenador padre de Altagracia Gómez?

Raymundo Gómez Flores El fallecimiento del expolítico y empresario mexicano se dio a conocer la noche del miércoles 2 de septiembre.

Este miércoles 2 de septiembre falleció el empresario y exsenador de la República Mexicana, Raymundo Gómez Flores, quien también es el padre de la actual asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum. El también político es recordado por ser una figura destacada del estado de Jalisco y a nivel nacional por su trayectoria tanto en el sector público como político y en el privado como hombre de negocios.

¿Quién fue Raymundo Gómez Flores?

Raymundo Gómez Flores fue un empresario jalisciense y político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconocido por su participación en algunos de los sectores empresariales más importantes de Jalisco y por haber sido senador de la República.

También, es el padre de Altagracia Gómez Sierra, actual coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas y asesora empresarial del Gobierno de Claudia Sheinbaum, Gómez Flores.

Su nombre quedó ligado a empresas de sectores como el transporte, la industria automotriz, el desarrollo inmobiliario y la agroindustria. Entre las compañías y proyectos empresariales con los que estuvo relacionado se encuentran:

Minsa: Dedicada a la producción de harina de maíz

DINA: Fabricante de camiones y autobuses

MASA

Estrella Blanca

ALMER

Promotora Empresarial de Occidente

Su trayectoria empresarial fue reconocida por el Gobierno de Jalisco en 2022, cuando recibió una distinción por su contribución al desarrollo empresarial de la entidad.

La trayectoria política de Raymundo Gómez Flores

Desarrolló una trayectoria que combinó los negocios con la actividad política. Su nombre quedó ligado a empresas de sectores como el transporte, la industria automotriz, el desarrollo inmobiliario y la agroindustria.

Gómez Flores fue senador de la República por el PRI en representación de Jalisco durante las Legislaturas LVIII y LIX, entre 2000 y 2006, según los registros oficiales del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

Además de su actividad legislativa, existen registros oficiales de iniciativas y posicionamientos promovidos por Gómez Flores como senador. Por ejemplo, participó en una iniciativa relacionada con la transparencia y fiscalización del Infonavit y presentó propuestas de modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.