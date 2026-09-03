Gobernación reporta avances en búsqueda de desaparecidos, construcción de paz y atención a migrantes

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que durante los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha priorizado el diálogo como vía para preservar la gobernabilidad, atender conflictos sociales y avanzar en materia de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas, migración y construcción de paz.

Durante la presentación del informe de acciones de la dependencia, la titular destacó que en el país se mantienen garantizadas las libertades de reunión, expresión, manifestación, culto y prensa, al tiempo que aseguró que existe “cero censura y cero represión”.

La funcionaria señaló que la política interior del Gobierno de México se ha basado en una relación de respeto con los poderes de la Unión, gobiernos estatales y municipales, organizaciones sociales, sindicatos, comunidades religiosas, empresarios y organismos internacionales.

Más de 88 millones de entradas al país

En materia migratoria, Gobernación reportó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 se registraron más de 88.2 millones de entradas de visitantes nacionales y extranjeros a México.

Asimismo, mediante la estrategia México Te Abraza, destinada a recibir a mexicanos repatriados, se han otorgado más de 1.6 millones de servicios, entre ellos alimentación, alojamiento, atención médica, traslado a comunidades de origen, incorporación a programas de bienestar, vinculación laboral y diversos trámites.

La dependencia también informó que mantiene acciones para atender a personas desplazadas internamente en entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca.

Nueva estrategia nacional de búsqueda

Uno de los principales ejes del informe fue la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Arturo Medina, Subsecretario de Derechos Humanos, explicó que la Estrategia Nacional de Búsqueda contempla diez acciones para mejorar los registros, fortalecer las investigaciones y ampliar las capacidades de búsqueda.

Entre las medidas se encuentra garantizar que los reportes inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con información suficiente y que cada caso tenga una carpeta de investigación cuando corresponda.

El funcionario anunció además una revisión técnica y científica del registro, con participación de especialistas nacionales e internacionales y organismos como Naciones Unidas, con el objetivo de convertirlo en una herramienta más eficaz para la búsqueda.

De acuerdo con los datos presentados, distintas acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales han permitido localizar a miles de personas. También se reforzará la búsqueda en hospitales, centros penitenciarios y otras instituciones donde puedan encontrarse personas cuya identidad no haya sido establecida.

Refuerzo de capacidades forenses

Como parte del Plan de Identificación Humana para Abatir el Rezago Forense, se trabaja en un diagnóstico de las personas fallecidas que permanecen sin identificar y en el fortalecimiento de los centros de resguardo.

El objetivo es ampliar la capacidad para realizar análisis forenses y pruebas de ADN, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las 32 entidades federativas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Medina, informó que durante el último año se incorporaron más de 400 especialistas a las labores de búsqueda, incluidos perfiles de antropología forense, medicina legal, criminología y criminalística. También se han fortalecido los equipos tecnológicos utilizados en las búsquedas, como drones y radares.

La estrategia, subrayó la dependencia, mantiene como prioridad la búsqueda en vida.

Jóvenes y construcción de paz

La secretaria de Gobernación, destacó el trabajo de las 298 Mesas de Paz, mediante las cuales autoridades de los tres niveles de gobierno coordinan acciones relacionadas con gobernabilidad, seguridad y atención a las causas de la violencia.

También se han realizado visitas a comunidades, recorridos casa por casa, Ferias de Paz y Tianguis del Bienestar, así como acciones dirigidas a jóvenes mediante programas de educación, cultura, deporte, salud y recreación.

Informó que, mediante acciones de atención a las causas, se han brindado 8.5 millones de trámites y servicios a 4.9 millones de personas.

En materia de prevención del reclutamiento criminal, se dio a conocer que desde el inicio de la actual administración se han inhabilitado más de 1,700 perfiles utilizados para realizar falsas ofertas de empleo dirigidas a jóvenes. También se han retirado más de 2,500 mensajes relacionados con este tipo de prácticas.

Regulación de casinos

Respecto a los casinos y establecimientos de apuestas, Rosa Icela Rodríguez informó que se encuentra prácticamente concluida una revisión interna de las dependencias federales que tienen alguna competencia sobre estos establecimientos.

Afirmó que existe una propuesta de reforma legal que será presentada al Gabinete de Seguridad para su valoración. La legislación vigente en la materia data de 1947.

La secretaria señaló que el Gobierno mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y pidió a los empresarios del sector cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales.

También indicó que algunos cierres y sanciones recientes contra casinos están relacionados con investigaciones por lavado de dinero o defraudación fiscal, en las que participan instituciones como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.