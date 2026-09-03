Claudia Sheinbaum respalda labor de Rosa Icela en Gobernación

Claudia Sheinbaum presidenta de México (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de Rosa Icela Rodríguez al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y destacó su papel en la atención de conflictos sociales y en el mantenimiento de la gobernabilidad del país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó las labores de Gobernación como “importantes e indispensables” al señalar que buena parte de este trabajo ocurre de manera silenciosa y sin gran cobertura mediática, pero es fundamental para prevenir que los conflictos escalen.

Como ejemplo, mencionó la intervención de Rosa Icela en la Montaña de Guerrero, donde coordinó a distintas dependencias para atender a comunidades afectadas, resolver el cierre de caminos y acompañar el retorno de familias desplazadas

La mandataria también destacó la participación de Segob en la resolución de conflictos relacionados con obras de infraestructura, mediante reuniones con comunidades, mesas de trabajo y acuerdos entre autoridades y población.

La presidenta destacó que una parte importante de las funciones de Gobernación consiste en establecer acuerdos, escuchar demandas sociales y coordinar a distintas dependencias para atender problemas antes de que se conviertan en conflictos mayores. “Es un trabajo muy intenso”, señaló.

Sheinbaum también resaltó el trabajo de la dependencia en el programa “Atención a las causas”, mediante el cual se coordinan acciones sociales y de prevención del delito en distintas comunidades. Entre las labores mencionadas están la atención a jóvenes, la regularización de tierras, la entrega de documentos de identidad y acciones educativas.

Además, la mandataria reconoció los resultados del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, que ha permitido que la población entregue cerca de 14 mil armas de fuego. Para Sheinbaum, estas acciones forman parte del trabajo de prevención y construcción de paz que realiza la Secretaría de Gobernación bajo la conducción de Rosa Icela Rodríguez.