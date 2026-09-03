Salmonella No es solo una infección estomacal: Las señales claras de que tienes Salmonella (Pexels)

Un repentino brote de gastroenteritis infecciosa por Salmonella en el Hospital General de México ‘Dr. Eduardo Liceaga’ ha encendido las alarmas de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con los informes oficiales, al menos 135 médicos residentes resultaron infectados tras consumir alimentos en el comedor institucional, presentando síntomas como dolor abdominal, diarrea, fiebre y vómito.

Ante esta situación, la dependencia gubernamental ordenó la suspensión inmediata del servicio de comedor e implementó un rastreo epidemiológico para determinar la fuente exacta que provocó la contaminación.

Este evento pone de manifiesto la importancia de la prevención frente a esta bacteria, principal causa de enfermedades diarreicas graves.

Para proteger tu salud, es fundamental saber identificar las señales de alerta, ya que no se trata de un simple malestar estomacal y puede derivar en complicaciones serias.

¿Qué es la salmonella y cómo afecta al cuerpo?

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Salmonella es un bacilo gramnegativo con forma de bastón capaz de causar enfermedades diarreicas severas en el ser humano.

Se trata de microorganismos unicelulares que se transmiten a través de las heces de personas o animales infectados que pasan a otras personas y animales.

La familia de la Salmonella abarca más de 2,300 serotipos distintos. Entre ellos, Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium son los más comunes, representando más de la mitad de las infecciones en humanos.

Esta bacteria habita en el tracto intestinal de seres vivos y puede estar presente en los alimentos sin alterar su sabor, olor ni apariencia visual. La enfermedad producida por este microorganismo se conoce como salmonelosis.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonelosis?

Aunque en algunos casos la infección puede ser asintomática, la mayoría de los pacientes manifiestan síntomas entre 8 y 72 horas después de ingerir comida o agua contaminada. Las señales principales incluyen:

Diarrea

Calambres y dolor abdominal

Fiebre y escalofríos

Náuseas y vómitos

Dolor de cabeza

Por lo general, los malestares suelen desaparecer en un periodo de 4 a 7 días, aunque en poblaciones vulnerables o casos severos se requiere atención médica inmediata.

¿Cómo curar la salmonelosis y cuál es su tratamiento?

Ante la presencia de esta bacteria, las medidas básicas para favorecer la recuperación contemplan mantener una hidratación oral constante, ya que la pérdida de líquidos por el vómito y la diarrea exige la reposición mediante suero oral y electrolitos para evitar la deshidratación.

Asimismo, es fundamental guardar reposo y llevar una dieta blanda.