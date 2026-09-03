El HGZ No. 1-A “Venados” del IMSS realiza su primera cirugía de columna de mínima invasión 

Cirugía de mínima invasión en el IMSS El señor Francisco, de 80 años, fue sometido a una cirugía de mínima invasión en la columna, lo que le permitirá aliviar los dolores ocasionados por una hernia de disco comprimida

La incorporación de la cirugía de columna de mínima invasión en el Hospital General de Zona No. 1-A “Venados”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permitió beneficiar a su primer paciente, Francisco Javier, derechohabiente de 83 años, con antecedente de hernia de disco.

La condición del paciente octogenario le ocasionaba fuertes dolores en la región baja de la espalda con irradiación hacia la extremidad inferior derecha.

Después de la intervención aseveró que “la atención fue de primer mundo, me dolía mi cintura y pierna. Estaba nervioso, pero ahora estoy feliz porque ya no me duele nada, quiero regresar a trabajar… este hospital es uno de los mejores por el trato”.

De esta forma, el Seguro Social, a través del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1-A “Venados”, ha logrado dar un importante paso en el fortalecimiento de la atención médica de Segundo Nivel con este tipo de intervenciones de mínima invasión, que permite atender condiciones médicas a través de una pequeña incisión.

El doctor Orlando Pérez Campos, neurocirujano del IMSS con especialidad en cirugía de columna, señaló que esta nueva técnica permitirá atender a pacientes con padecimientos como lumbalgia, hernias de disco, ciática y espondilolistesis, y ampliar las alternativas de tratamiento especializado disponibles para las y los derechohabientes.

Pérez Campos, aclaró que esta modalidad quirúrgica favorece una recuperación más rápida y, dependiendo de la evolución, permite que el paciente pueda ser dado de alta desde el primer día posterior a la intervención.

El procedimiento consistió en una descompresión tubular y microdiscectomía de mínima invasión, técnica que permite liberar las estructuras nerviosas comprometidas y atender de manera precisa la zona afectada, con menor agresión a los tejidos en comparación con procedimientos convencionales.

Uno de los principales beneficios para el paciente, subrayó, es la posibilidad de disminuir de manera significativa el dolor que motivó la atención, aunque la recuperación integral también depende de un adecuado proceso de rehabilitación posterior a la cirugía.

La intervención requirió la participación coordinada de un equipo multidisciplinario integrado por personal de enfermería, enfermería quirúrgica, anestesiología, técnicos de rayos X, personal de limpieza y el equipo médico especializado, cuyo trabajo conjunto permitió realizar el procedimiento de manera segura.