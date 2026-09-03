A casi un año de huelga en el Monte de Piedad, ¿ya hay luz al final del túnel? La Corte y Arturo Zayún son la clave

Huelga en el Monte de Piedad A 11 meses de iniciado el conflicto, la Corte y el líder sindical Arturo Zayún podrían ser la clave para destrabar el conflicto. (Cuartoscuro y Especial)

A casi 12 meses del inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, en paro desde octubre de 2025, el sindicato de trabajadores aseguró que las negociaciones con la administración registran avances importantes y confió en que el conflicto laboral pueda resolverse antes de cumplir un año, lo que abriría la puerta a la reanudación de operaciones de cientos de sucursales en todo el país.

Andrea Aparicio, secretaria de Acción Social y Propaganda del sindicato, informó al Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que ambas partes ya alcanzaron diversos acuerdos durante las mesas de diálogo y sostuvo que existe disposición para concluir el conflicto.

“Ya no va a tardar tanto la huelga porque sí hay la disposición por parte de la administración y por parte de nosotros de llegar a acuerdos para que no se violen los contratos”, señaló al Canal ONCE.

Entre el jaloneo del sindicato y el Patronato del Monte de Piedad, miles de usuarias y usuarios han quedado atrapados en el conflicto, sin poder retirar sus prendas, algunas de ellas con alto valor económico o sentimental, lo cual les ha provocado enojo e incertidumbre.

Sindicato confía en avance... pero trabajadores dudan de su líder Arturo Zayún

Sin embargo, pese a que la dirigencia sindical sostiene que las negociaciones avanzan, el conflicto también ha evidenciado diferencias intestinas dentro del gremio.

En agosto, un grupo de trabajadores se manifestó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la intervención del máximo tribunal y acusó públicamente al secretario general, Arturo Zayún González, de prolongar el paro laboral.

Entre sus demandas, pidieron que se agilice la resolución del litigio para poder regresar a sus centros de trabajo.

Asimismo, los trabajadores sindicalizados realizaron protestas en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días siguientes para exigirle que ejerciera su facultad de atracción sobre el caso.

Inicialmente, la huelga fue declarada inexistente mediante un amparo obtenido por la institución; sin embargo, el sindicato impugnó esa resolución mediante un recurso de revisión.

El caso ha llegado al ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya eventual resolución podría definir el futuro jurídico del conflicto laboral.

Marcha Monte de Piedad Personas trabajadoras se manifestarán frente a la SCJN para solicitar que utilice su facultad de atracción y ayude a que el paro laboral termine tras casi 11 meses de haber iniciado.

¿Por qué se fue a huelga el Monte de Piedad?

El paro laboral comenzó el 1 de octubre de 2025, luego de que el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad acusó a la administración de incumplir el Contrato Colectivo de Trabajo.

Desde entonces, las más de 300 sucursales permanecen cerradas y los trabajadores mantienen guardias para resguardar los inmuebles y las prendas empeñadas por los clientes.

Sin embargo, en un recorrido realizado por LA CRÓNICA DE HOY se pudo constatar que distintas sucursales de la institución sufren de deterioro por falta de mantenimiento.

Uno de los principales desacuerdos entre sindicato y administración gira en torno al Contrato Colectivo de Trabajo, vigente desde hace 71 años. La representación sindical sostiene que la institución ha buscado modificar o debilitar ese contrato, mientras que la administración ha rechazado esa versión y afirma que el conflicto se relaciona con mecanismos para la asignación de plazas y otros aspectos laborales.

Durante estos casi 11 meses, ambas partes han sostenido diversas mesas de conciliación sin lograr un acuerdo definitivo, aunque ahora el sindicato considera que las negociaciones avanzan de manera favorable.

¿Qué deberá definir la Suprema Corte sobre el Monte de Piedad?

Además de las negociaciones laborales, el conflicto llegó al ámbito judicial. En febrero de 2026, un juez federal concedió un amparo a favor de la administración y declaró inexistente la huelga, resolución que fue impugnada por el sindicato mediante un recurso de revisión.

En agosto pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, acordó atraer ese recurso para analizar si la declaratoria de inexistencia de la huelga fue emitida conforme a la Ley Federal del Trabajo.

La decisión de atraer el expediente no resuelve todavía el fondo del asunto ni implica el levantamiento del paro, pero permitirá que el máximo tribunal fije un criterio sobre el derecho de huelga en este caso.

En tanto, el dirigente sindical Arturo Zayún González ha sido objeto de cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas publicadas por Xpectro FM, retomadas posteriormente por Forbes México y LA CRÓNICA DE HOY, en las que se documenta la existencia de al menos 17 propiedades vinculadas a él y a sus hermanos en San Luis Potosí y Quintana Roo.

Reparto de dádivas Arturo Zayún es señalado de alargar el conflicto laboral mientras otorga dádivas a los trabajadores. (Especial)

Se estima que el patrimonio inmobiliario familiar superaría los 300 millones de pesos y señalan operaciones con valores declarados inferiores a estimaciones comerciales y pagos en una sola exhibición.

LA CRÓNICA DE HOY publicó en agosto que, lejos de resolver la huelga, Zayún se ha dedicado a repartir dádivas y despensas en eventos con sus agremiados.