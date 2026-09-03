INE llevará credencialización a domicilio para adultos mayores con imposibilidad física

INE (Imagen de Apoyo) El instituto llevará trámites de credencialización a domicilio para adultos mayores (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) modificó sus procedimientos para facilitar la atención de personas que, por una imposibilidad física, no pueden acudir a los módulos para realizar trámites relacionados con su inscripción o actualización en el Padrón Electoral y la entrega de la Credencial para Votar.

El Consejo General del organismo aprobó los cambios durante la sesión de este jueves, con los que se busca que la atención pueda realizarse directamente en el domicilio de las personas que no tienen condiciones físicas para trasladarse a un módulo o que no pueden manifestar por sus propios medios su voluntad para realizar el trámite.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey Jordan señaló que el INE tiene el deber de llevar el módulo hasta el domicilio de quienes se encuentran físicamente imposibilitados para acudir a realizar sus trámites.

Los ajustes buscan eliminar obstáculos que anteriormente podían dificultar el acceso a la credencialización, particularmente para personas mayores que enfrentaban complicaciones para reunir la documentación requerida para acreditar su imposibilidad física.

Uno de los principales cambios consiste en dejar de exigir de manera obligatoria un certificado médico original para acreditar la incapacidad. Esta condición representaba una dificultad adicional, especialmente para personas mayores de 75 años.

Cambios al procedimiento

El nuevo procedimiento establece tres modificaciones fundamentales para facilitar la atención de este sector de la población y de otras personas que enfrentan una imposibilidad física.

El primero contempla la sustitución de la firma y la manifestación de voluntad mediante un tercero. Cuando una persona, debido a su estado de salud, no pueda expresar claramente su voluntad por sus propios medios, esta podrá acreditarse a través de sus enlaces o representantes legales.

El segundo cambio establece la exención del certificado médico mediante un escrito bajo protesta de decir verdad, una medida que aplica directamente para las personas de 75 años o más.

El tercer ajuste corresponde a modificaciones técnicas específicas dentro del sistema de captura utilizado por el INE para realizar estos trámites.

Captura de fotografía y huellas

El procedimiento también establece condiciones particulares para la captura de los datos de las personas que reciben atención en su domicilio.

Cuando el personal del INE acuda al domicilio de una persona imposibilitada para manifestar su voluntad, deberá tomar la fotografía en las condiciones en las que se encuentre. Si no es posible realizar la captura en vivo, podrá incorporarse una fotografía física tamaño infantil.

Además, el sistema de captura deberá registrar de manera específica las opciones “No puede firmar” y “Sin huella” en los apartados correspondientes, de acuerdo con las condiciones de cada ciudadano.

Con estos ajustes, el personal encargado de realizar los trámites contará con criterios específicos para atender los casos en los que una persona no pueda cumplir de manera convencional con alguno de los requisitos de captura.

El documento aprobado por el Consejo General también establece una guía para el personal administrativo encargado de recibir, validar y ejecutar estos trámites, con el objetivo de garantizar la inclusión de grupos vulnerables.

Además de establecer los procedimientos para la atención a domicilio, contempla formatos oficiales y mecanismos de resguardo destinados a proteger los datos personales de quienes realizan los trámites.