“La patria es Primero” por encima de los intereses personales, destaca Sheinbaum en aniversario del Heroico Colegio Militae

Sheinbaum conmemora 50 años del Heroico Colegio Militar en Tlalpan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan, donde destacó que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier interés particular y llamó a mantener como principio la defensa de México y el servicio al pueblo.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas y generaciones de cadetes, la mandataria retomó el principio de que “la patria es primero” y señaló que este debe ser entendido por todos los mexicanos, particularmente en aquellos momentos en los que las decisiones deben anteponer el bienestar de la nación a los intereses personales.

“La patria es primero. Ese principio pertenece a todas y todos los mexicanos que hemos entendido que hay momentos en los que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier interés particular”, destacó.

Institución ligada al servicio a México

Sheinbaum señaló que ese mismo espíritu ha acompañado al Heroico Colegio Militar a través de sus distintas generaciones y continúa presente en los cadetes que se forman en sus instalaciones.

A 50 años de la sede ubicada en Tlalpan, la presidenta rindió homenaje a quienes han contribuido a construir su historia, entre ellos directivos, maestros, instructores, personal militar y civil, así como a las generaciones de cadetes que han recibido formación en el plantel y posteriormente han servido a México en diferentes puntos del territorio nacional.

La mandataria reconoció que las instalaciones del Colegio Militar no representan únicamente un espacio destinado a la formación castrense, sino que también forman parte del patrimonio histórico del país y son testimonio de una tradición enfocada en preparar a mujeres y hombres dispuestos a servir a su pueblo y defender la independencia y soberanía nacional.

Sheinbaum conmemora 50 años del Heroico Colegio Militar en Tlalpan

Cercanía

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas también destacó la cercanía que mantienen las instituciones militares con la población mexicana, particularmente cuando el país enfrenta situaciones difíciles.

Recordó la participación de las Fuerzas Armadas en la atención de terremotos, huracanes, inundaciones y otros desastres naturales, momentos en los que su presencia se mantiene vinculada con las necesidades de la población.

En este sentido, resaltó la vocación de servicio que ha acompañado a las instituciones militares y que forma parte de la responsabilidad de quienes reciben preparación dentro del Heroico Colegio Militar.

Décadas de formación

Durante el acto conmemorativo, Sheinbaum develó una placa alusiva al 50 aniversario del Heroico Colegio Militar, plantel Tlalpan, y realizó el pase de lista a los Niños Héroes de 1847.

También entregó una condecoración al general de División Piloto Aviador de Estado Mayor, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, integrante de la primera generación del plantel y actualmente el único de esa generación que permanece como general activo.

Asimismo, entregó un reconocimiento, una moneda y un libro conmemorativo como parte del homenaje al arquitecto Agustín Hernández Navarro, responsable del diseño de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan. El reconocimiento fue recibido por su hijo, Alejandro Hernández.

La ceremonia incluyó además la representación “Yo soy el Templo del Honor y la Lealtad” y un desfile de honor como parte de las actividades conmemorativas.

Sheinbaum conmemora 50 años del Heroico Colegio Militar en Tlalpan

Graduados

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó que durante estas cinco décadas cerca de 27 mil oficiales han egresado del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan.

De ese total, casi 2 mil se han incorporado a la Guardia Nacional durante los últimos cuatro años, como parte de las necesidades de mando de las instituciones de seguridad.

Trevilla Trejo explicó que la capacidad del Colegio Militar también se modificó con el traslado de sus antiguas instalaciones de Popotla a Tlalpan. Mientras que en su anterior sede albergaba a alrededor de 500 cadetes, actualmente tiene capacidad para casi 5 mil.

De esta manera, el plantel ubicado en Tlalpan ha ampliado su capacidad de formación para atender las necesidades de mando tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, mientras mantiene como parte de su identidad la preparación de elementos con una vocación orientada al servicio de México.