Se fortalece atención de emergencias obstétricas en Hospital de la Mujer

Código Mater, Hospital de la Mujer Hospital de la Mujer fortalece atención de emergencias obstétricas con la implementación del Código Mater, el cual permite una atención inmediata con la participación de diversos especialistas con el único objetivo de proteger la vida de la madre y del recién nacido

En el Hospital de la Mujer con la implementación del Código Mater, se fortalece la atención de las emergencias obstétricas, protocolo que activa de manera inmediata a un equipo multidisciplinario especializado para atender a mujeres embarazadas cuya vida o la de su bebé estén en riesgo.

La jefa de la Unidad Tocoquirúrgica, Victoria Anabel González Martínez, explicó que se trata de un protocolo de atención inmediata para responder a emergencias obstétricas que ponen en riesgo la vida de la madre o del bebé, para reducir la mortalidad materna.

dicho código se activa ante las principales emergencias obstétricas y enfermedades preexistentes que ponen en riesgo la vida de la paciente y destacó que su éxito depende de contar con personal capacitado y recursos disponibles las 24 horas.

En el último año, mencionó, se ha activado dicho código en 116 ocasiones, y pese a atender alrededor de 5 mil nacimientos y 14 mil urgencias obstétricas, sólo se registró una muerte materna “por una causa indirecta, lo que demuestra que la activación oportuna del Código Mater y el trabajo en equipo ayudan a salvar vidas”.

La doctora adscrita a la Unidad de Terapia Intensiva Obstétrica, Alejandra Corona Cuapio, explicó que el Código Mater moviliza en menos de tres minutos, a un Equipo de Respuesta Inmediata en Obstetricia (ERIO) integrado por especialistas de distintas disciplinas, quienes actúan de manera coordinada para estabilizar a la paciente y brindar la atención necesaria ante una emergencia obstétrica.

“El grupo de expertos de distintas disciplinas estabilizan las condiciones de la paciente con el objetivo común de salvar la vida de la madre y brindar la atención que requiere en el momento más crítico”, afirmó.

La jefa del Servicio de Enfermería en el Área de Urgencias, Elsa Marín López, resaltó que una emergencia obstétrica no depende sólo del personal médico, sino que en el trabajo coordinado participan: enfermería, ginecoobstetricia, terapia intensiva, anestesiología, así como áreas de apoyo como laboratorio, rayos X, trabajo social y camilleros.

Carlos Moreno Álvarez, jefe del Servicio de Urgencias, recordó que dicho modelo de atención se implementó hace más de una década para fortalecer la respuesta ante la alta demanda de atención obstétrica de la institución, con pacientes provenientes de la Ciudad de México y de distintas entidades del país.