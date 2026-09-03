Rosa Icela y Harfuch visitan Centro de Mando de Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

Rosa Icela y Harfuch supervisan Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

La Titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, visitaron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), desde donde autoridades federales mantienen coordinación permanente para atender reportes de personas desaparecidas y fortalecer su localización.

A través de sus redes sociales, ambos funcionarios destacaron que esta iniciativa busca fortalecer la respuesta del Estado y activar de manera inmediata las capacidades de búsqueda y localización con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y las 32 entidades federativas.

La desaparición y no localización de personas es una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta nuestro país y su atención es una prioridad para el Gobierno de México.

Hoy, junto con la Secretaria @rosaicela_, acudimos al Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda… pic.twitter.com/cXvN0qq2LG — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

Coordinación permanente

Durante el recorrido por el Centro de Mando, Rosa Icela señaló que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República trabajan de manera coordinada para atender los reportes.

Las labores se mantienen las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de responder ante los casos de desaparición y no localización de personas. La operación busca concentrar las capacidades institucionales para que las acciones de búsqueda puedan activarse de manera inmediata.

La secretaria de Gobernación destacó que la desaparición y no localización de personas representa una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta el país, por lo que su atención constituye una prioridad para el Gobierno de México.

Cada minuto cuenta

De acuerdo con la información compartida por el funcionario García Harfuch, actualmente 50 por ciento de las personas reportadas mediante esta alerta son localizadas durante las primeras 24 horas.

Ante este panorama, las autoridades señalaron que se continuará con el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones, así como de la tecnología y las capacidades destinadas a las tareas de búsqueda.

El objetivo, señalaron, es mantener una respuesta que permita actuar desde los primeros momentos de un reporte, bajo la premisa de que ante una desaparición cada minuto cuenta.

Junto con el titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, recorrimos el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata #ANBI, desde donde personal de su dependencia, de @SEGOB_mx, @Busqueda_MX, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico trabajan de forma coordinada para atender las 24 horas,… pic.twitter.com/msFOvUC4E2 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 3, 2026

Atención a las familias

Además de las labores de búsqueda y localización, el esquema contempla el acompañamiento a las familias de las personas desaparecidas, como parte de la respuesta institucional ante estos casos.

La ANBI busca fortalecer la capacidad del Estado para reaccionar de manera coordinada entre las instituciones federales y las entidades federativas, con acciones enfocadas en localizar a las personas reportadas.

Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch coincidieron en que se mantendrá el trabajo para reforzar las capacidades de las instituciones involucradas, con la búsqueda y localización de personas como una tarea prioritaria.

“Nuestra obligación es buscar, localizar y acompañar a las familias”, señalaron como parte del llamado a mantener una respuesta inmediata ante los reportes de desaparición.