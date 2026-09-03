EU habría derribado en la frontera unos 100 drones vinculados a cárteles en agosto, según Fox News

Drones frontera

El Ejército de Estados Unidos habría derribado alrededor de 100 drones presuntamente vinculados con cárteles mexicanos en la frontera sur del país durante agosto, de acuerdo con información difundida este jueves por Fox News.

Según el medio estadounidense, se trata de la primera ocasión en que el Pentágono revela la frecuencia con la que utiliza tecnología especializada para enfrentar sistemas de aeronaves no tripuladas que representan una amenaza para el personal militar y las operaciones de seguridad fronteriza.

Coordinación con México

De acuerdo con la información difundida por el medio, cada uno de los derribos habría sido coordinado previamente con el Ejército mexicano y con las autoridades fronterizas estadounidenses.

Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono, señaló que Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a su personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a amenazas relacionadas con cárteles.

La funcionaria afirmó que estas acciones se coordinan estrechamente con el Ejército mexicano y las autoridades fronterizas con el propósito de garantizar la seguridad y evitar conflictos en ambos lados de la frontera.

Defensa

El periodista Bill Melugin, de Fox News, indicó que la estrategia estadounidense forma parte de un esfuerzo más amplio para establecer una defensa antidrones de varias capas y de rápida implementación.

El esquema combina tecnología, personal capacitado y autoridades actualizadas, en lugar de depender de un solo sistema para enfrentar este tipo de amenazas.

La información difundida por el medio también señala que entre las herramientas utilizadas por Estados Unidos se encuentran sistemas sofisticados, incluidos láseres diseñados para neutralizar aeronaves no tripuladas.

El pasado 28 de agosto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos informaron sobre el uso de un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles mexicanos que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.

Los aparatos fueron clasificados como una amenaza física para personal militar estadounidense y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En ese operativo se utilizó por primera vez el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) para neutralizar drones vinculados con cárteles.

Tecnología fronteriza

El uso de estos sistemas forma parte de las herramientas que Estados Unidos ha comenzado a emplear para responder a la presencia de drones considerados una amenaza en la zona fronteriza.

De acuerdo con la información citada por Fox News, los aproximadamente 100 derribos registrados durante agosto muestran la frecuencia con la que se estaría utilizando esta tecnología, aunque el Pentágono no había revelado anteriormente un dato de esta magnitud sobre sus operaciones antidrones.

La estrategia, según lo señalado por funcionarios estadounidenses, busca combinar diferentes capacidades para responder de manera rápida ante posibles amenazas y mantener la seguridad de su personal y de las operaciones fronterizas.