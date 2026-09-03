Sheinbaum inicia en Morelos gira nacional de rendición de cuentas

Sheinbaum en su visita a Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició en Cuernavaca, Morelos, su gira de rendición de cuentas por las 32 entidades federativas, con un mensaje centrado en la unidad de la Cuarta Transformación y en los resultados de su administración en materia de programas sociales, vivienda, infraestructura, salud y educación.

Morelos se convirtió en el primer estado del país en recibir el segundo informe de gobierno de la presidenta en territorio. Acompañada por la gobernadora Margarita González Saravia, Sheinbaum destacó el trabajo realizado de manera coordinada y reconoció a la mandataria estatal como una mujer “honesta, trabajadora” y entregada a su pueblo.

“El año pasado, Morelos fue la última entidad donde dimos el informe. Este año es la primera entidad. Aquí estamos inaugurando el informe en territorio”, señaló la presidenta durante su mensaje en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar.

Llamado a la unidad

Durante el acto, Sheinbaum dedicó parte de su mensaje a defender la unidad dentro del movimiento de transformación y cuestionó los comentarios que, afirmó, buscan generar distancia entre ella y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Hay quienes buscan dividirnos, pero no lo lograrán”, afirmó al referirse a información que calificó como falsa y que, según señaló, ha circulado en redes sociales y medios de comunicación.

La presidenta sostuvo que su administración gobierna de una manera distinta, con mayor cercanía con la población y desde el territorio. También afirmó que los programas de bienestar representan “el amor convertido en política pública” y señaló que, a partir de la transformación, “la gente vive mejor” porque, dijo, existen democracia, libertades y justicia social.

En contraste, criticó a gobiernos anteriores por acudir a las comunidades en camionetas y escoltados por soldados, sin mantener un trabajo cercano con la población.

Programas sociales en Morelos

Durante la presentación de los resultados de su administración en Morelos, Sheinbaum informó que 246 mil 476 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, mientras que 27 mil 102 cuentan con la Pensión para Personas con Discapacidad.

En materia educativa y de apoyo a los jóvenes, señaló que 20 mil 403 personas son beneficiarias de Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 4 mil 173 reciben una beca de Educación Superior, 57 mil 356 una de Educación Media Superior y alrededor de 22 mil estudiantes cuentan con una beca de Educación Básica.

El apoyo también alcanza al sector campesino. La presidenta informó que 14 mil 781 personas reciben Producción para el Bienestar y 5 mil 185 son beneficiarias de Sembrando Vida. Además, 61 mil 65 mujeres de entre 60 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Como parte de las acciones educativas, destacó que 358 escuelas de Morelos fueron atendidas mediante el programa La Escuela es Nuestra.

Vivienda e infraestructura

La presidenta también presentó proyectos relacionados con infraestructura y vivienda. Entre las acciones previstas se encuentran la repavimentación de carreteras federales, la construcción de un puente vehicular en Jojutla y la modernización del aeropuerto ubicado en Temixco.

En vivienda, informó que se contempla la creación de 24 mil viviendas destinadas a personas que ganan menos de dos salarios mínimos, además de acciones para atender créditos considerados impagables.

Sheinbaum señaló que 62 mil personas en Morelos se han beneficiado con la reestructuración de créditos de vivienda. A nivel nacional, indicó que este programa alcanza a 5 millones de personas y que, en algunos casos, se han condonado créditos y entregado escrituras.

Más espacios para estudiar

La educación también formó parte de los resultados presentados durante la visita. La presidenta informó que en Morelos se realizaron dos reconversiones, una ampliación y dos nuevas preparatorias, además de anunciar la construcción de 10 planteles de educación media superior en Cuautla y municipios de la zona.

También señaló que en Ayala ya opera una unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, mientras que entre los proyectos anunciados se encuentra la construcción de centros infantiles y de educación y cuidado infantil.

Con estas acciones, Sheinbaum abrió en Morelos la gira nacional de rendición de cuentas que contempla recorrer las 32 entidades federativas, en un ejercicio que combinó la presentación de resultados y nuevos proyectos con un mensaje político en defensa de la unidad del movimiento de transformación.