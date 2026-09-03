¿Tienes un Dumpling Squishy en casa? La advertencia del ISSSTE por sustancia peligrosa en juguetes pirata El Dumpling Squishy podría contener una sustancia tóxica; conoce cuál es la alerta del ISSSTE sobre estos juguetes (Imagen hecha con IA)

Tras la viralización de los juguetes Dumpling Squishy, cada vez más personas están interesadas en comprarlos; sin embargo, el ISSSTE ha emitido una alerta sobre este producto; conoce por qué.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha lanzado una alerta sobre los Dumpling Squishy que son falsos o “piratas”, debido a que pueden contener sustancias tóxicas.

¿Qué es un Squishy?

Un Squishy es un juguete blando, el cual es “apachurrable” y se puede estirar sin que pierda su forma original; es usado normalmente como una herramienta antiestrés. Sin embargo, alcanzó popularidad debido a sus diseños y colores llamativos, al tener un estilo kawaii.

Estos juguetes comenzaron a hacerse virales en redes sociales a principios de 2026, debido a que creadores de contenido subían videos intentando adivinar el color del Dumpling Squishy.

¿Cuál fue la advertencia del ISSSTE sobre el Dumpling Squishy?

A través de sus redes sociales, el ISSSTE lanzó una advertencia sobre los Dumpling Squishy “piratas”, debido a que se detectó que podrían contener benceno, una sustancia carcinogénica para los seres humanos.

De acuerdo con el ISSSTE, esta sustancia puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta, picor en la piel, además de sensación de ardor.

No obstante, aunque el ISSSTE indicó que la exposición repetida y prolongada podría provocar efectos graves en la médula ósea y la sangre, también destacó que tocar este juguete no significa que automáticamente provocará cáncer.

Esto se debe a que el riesgo depende de la cantidad, vía de exposición, duración y frecuencia.

¿Cómo identificar si un Dumpling Squishy es pirata?

Del mismo modo, el ISSSTE aclaró que las imitaciones de los Dumpling Squishy podrían representar un riesgo a la salud debido a que no cumplen con controles ni filtros de seguridad. Por lo que destacó algunas indicaciones de que tu Squishy es falso:

No tiene número de lote.

No cuenta con identificadores.

¿En qué países han sido prohibidos los Squishy?

Aunque el ISSSTE aclaró que actualmente en México no se ha emitido una alerta oficial sobre estos juguetes, en otros países sí se han emitido alertas de seguridad e, incluso, se han llegado a retirar del mercado.

Por ejemplo, en el Reino Unido se emitió una alerta de seguridad para que los ciudadanos tuvieran cuidado, e incluso se retiraron algunos lotes del Dumpling Squishy debido a que no contaban con las normas de seguridad.

Por otra parte, el pasado lunes 31 de agosto, en Argentina se prohibió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de estos juguetes por ser considerados riesgosos para la salud, debido a antecedentes y denuncias que advertían sobre posibles sustancias químicas tóxicas.