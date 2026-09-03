Pide Monreal calma sobre eventuales impuestos a productos con sodio y cerveza; “una especulación”.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal mete freno

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal pidió calma sobre eventuales impuestos que se perfilan en el Presupuesto para el 2027 y si bien no se descarta, la aplicación de IEPS a productos y alimentos con exceso de sodio, como las sopas instantáneas salsas, embutidos, entre otros, así como las cervezas, la realidad ahora es que por el momento es “una mera especulación”.

Monreal pidió no adelantarse ni generar desencuentros y adelantó que habrá mucho diálogo con los sectores económicos antes de que se dictamine y apruebe la Ley de Ingresos.

“Hasta en tanto no se reciba formalmente, no se debe apresurar la discusión sobre su contenido (del Presupuesto)”estableció

La Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto –agregó--estarán en plena disposición para reunirse con todos antes de dictaminar estos instrumentos jurídicos, económicos y financieros.

Este miércoles

Con base en estudios , el presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Carol Antonio Altamirano, afirmó que un impuesto de este tipo dejarían a las arcas 12 mil millones de pesos, sólo por la aplicación de un impuesto especial a productos con exceso de sodio, y otros siete mil millones de pesos, por la cerveza.

Tras la polémica que se generó, Monreal salió al paso y afirmó que al momento no hay nada firme, y son meras especulaciones.

“Ahora es una especulación si los productos elevados de sodio, si la cerveza, si la sopa esta (Maruchan) cuyo nombre no quiero pronunciarme para que no se promueva. La cerveza, sobre todo. Mejor me espero para no generar reacciones inconvenientes innecesarias”, afirmó

El líder parlamentario dijo que ya se comunicó con los diputados para pedirles no pronunciarse hasta que llegue el Paquete Económico 2027 y dejó en claro que la responsable de plantear la Ley de Ingresos es la presidenta de la República.

Adelantó que en línea con la mandataria, “se actuará responsablemente y no se generarán ---mayores cargas tributarias que afecten los bolsillos de los mexicanos”.

Monreal Ávila aseguró que en lo personal no está a favor de la imposición de impuestos y se pronunció por aumentar las medidas contra la evasión fiscal.

“En lo personal, no me gustaría que se afectara la bolsa, el bolsillo de los mexicanos y mexicanas y por esa razón prefiero esperar el documento formal el 8 de septiembre. Hasta este momento no es una propuesta del grupo parlamentario de Morena”, expresó.

Sin embargo, reconoció que el país tiene un problema de ingresos y dijo que se requieren recursos para cubrir el billón de pesos que se destina a la política social.

NO HABRA AUMENTOS

En tanto, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, descartó incrementos de impuestos ye recalcó que en su la bancada no hay acuerdo, para establecer nuevas tasas impositivas ni en alcohol un en productos altos en sodio.

Ramírez Cuéllar consideró que lo que se requiere es terminar con una planeación fiscal agresiva en materia del Impuesto Sobre la Renta y hacer frente a la evasión fiscal a través de empresas factureras.

“Entonces, el paquete económico en materia de ingresos tiene como base disminuir y erradicar en su caso, la evasión y la evasión fiscal contra las grandes empresas”, recalcó